Cum s-ar schimba cursul războiului din Ucraina dacă Trump ar trimite Kievului rachetele Tomahawk. Condiţia pusă de SUA. Sursa foto: Hepta

În ultimele săptămâni, s-au intensificat discuțiile despre posibilitatea ca SUA să furnizeze în sfârșit Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk, mult solicitate, iar pe 6 octombrie, Donald Trump a declarat că „a luat într-un fel decizia”. În plus, conform Kiev Independent, liderul de la Casa Albă are şi o condiţie: "Cred că vreau să aflu ce fac cu ele, unde le trimit. Trebuie să pun această întrebare".

Tomahawk este o rachetă de croazieră subsonică, cu rază lungă de acțiune, concepută pentru lovituri de precizie împotriva țintelor terestre. Are o rază de acțiune între 1.600 și 2.500 de kilometri, deși experții cred că orice versiune pe care o primește Ucraina ar putea fi limitată la 1.700 de kilometri.

Ce s-ar întâmpla dacă Trump le-ar trimite Ucrainei

Experții spun că aceste arme cu rază lungă de acțiune, dacă ar fi aprobate, ar permite Ucrainei să atace ținte militare în interiorul Rusiei și ar crește presiunea asupra lui Vladimir Putin, oferind Kievului o influență mai mare în viitoarele negocieri de pace.

„Ar fi o completare puternică a arsenalului Ucrainei — ceva ce țării îi lipsește în mare măsură în acest moment”, a declarat Emil Kastehelmi, analist la Black Bird Group, cu sediul în Finlanda, care monitorizează îndeaproape războiul prin intermediul surselor publice.

Deocamdată, Ucraina se bazează în principal pe drone cu rază lungă de acțiune produse pe plan intern pentru a lovi ținte aflate în adâncul Rusiei — arme care transportă zeci, nu sute, de kilograme de explozibili.

Dacă Ucraina primește un număr mare de astfel de rachete, va fi un lucru dificil pentru Rusia, deoarece rachetele Tomahawk ar acoperi o suprafață vastă de teren, unde există un număr imens de ținte de mare valoare, pe care Ucraina le-ar putea apoi lovi, provocând pagube mai mari”, a spus Kastehelmi.

„Așadar, desigur, este în interesul Kremlinului să nu permită Ucrainei să aibă de fapt rachete Tomahawk, cel puțin nu în număr mare”, a adăugat el.

Trump "a cam luat o decizie"

Președintele SUA a declarat că a „cam luat o decizie” privind furnizarea rachetelor cu rază lungă de acțiune, în timp ce Danemarca intensifică verificările petroliere după observații de drone, scrie The Guardian într-o analiză.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să vândă rachete Tomahawk unor țări europene care ar fi dispuse să le trimită apoi Ucrainei. Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 km, ceea ce ar pune Moscova în raza de lovire a arsenalului ucrainean, dacă Kievul ar primi aceste arme.

Moscova amenință Ucraina și aliații

De la Moscova au venit reacții dure. După amenințările purtătorului de cuvânt al Kremlinului, un important parlamentar rus a declarat miercuri că Rusia va doborî rachetele de croazieră Tomahawk și va bombarda bazele lor de lansare dacă Statele Unite decid să le furnizeze Ucrainei.

„Răspunsul nostru va fi dur, ambiguu, măsurat și asimetric. Vom găsi modalități de a-i răni pe cei care ne cauzează probleme”, a declarat Andrei Kartapolov, șeful comisiei de apărare a parlamentului rus, pentru agenția de știri de stat RIA.

Kartapolov, fost ministru adjunct al apărării, a spus că nu crede că rachetele Tomahawk vor schimba ceva pe câmpul de luptă, chiar dacă ar fi furnizate Ucrainei, deoarece, potrivit lui, acestea ar putea fi furnizate doar în cantități mici – zeci, nu sute.