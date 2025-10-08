Tensiunile dintre Rusia și țările NATO, în special cele din Europa, au escaladat. Foto: Profimedia Images

Ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov, a declarat că „impulsul puternic” pentru găsirea unei soluții de pace în Ucraina, care s-a acumulat după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, s-a „epuizat în mare măsură” și a dat vina pe aliații europeni ai Kievului pentru acest eșec, potrivit Newsweek.

Aceste remarci reprezintă o lovitură pentru Trump, care a încercat în principal prin mijloace diplomatice să pună capăt invaziei continue a Rusiei. El a interacționat direct cu Putin, în ciuda îngrijorărilor Kievului și ale aliaților NATO cu privire la percepțiile conform cărora Moscova a fost recompensată pentru agresiunea sa după ani de izolare de către Occident. Cea mai mare parte a Europei dorește să adopte o linie dură față de Rusia.

„Din păcate, trebuie recunoscut faptul că impulsul puternic de la Anchorage pentru ajungerea la acorduri a fost în mare parte epuizat, datorită eforturilor oponenților și susținătorilor «războiului până la ultimul ucrainean» - în principal în rândul europenilor”, a declarat Riabkov în Duma de Stat a Rusiei, conform agenției oficiale de știri Tass.

„Acesta este rezultatul acțiunilor distructive în principal ale europenilor, despre care vorbim deschis și direct”, a mai spus Riabkov.

Tensiunile dintre Rusia și țările NATO, în special cele din Europa, au escaladat din cauza unei serii de presupuse încălcări ale spațiului aerian de către drone și avioane militare rusești . Kremlinul a declarat că acuzațiile nu au dovezi, dar NATO susține că Rusia încearcă să provoace și să testeze alianța defensivă condusă de SUA.

Trump, care a declarat că nu dorește escaladarea războiului, trebuie acum să decidă cum să exercite o presiune mai mare asupra Moscovei pentru a face pace. Aceasta ar putea însemna sancțiuni și tarife mai dure pentru a afecta economia sa dependentă de petrol sau furnizarea Ucrainei de arme mai multe și mai bune, care pot lovi adânc în Rusia, cum ar fi rachetele de croazieră Tomahawk.

Amenințări de la Moscova: „Răspunsul nostru va fi dur și asimetric”

De la Moscova au venit reacții dure. După amenințările purtătorului de cuvânt al Kremlinului, un important parlamentar rus a declarat miercuri că Rusia va doborî rachetele de croazieră Tomahawk și va bombarda bazele lor de lansare dacă Statele Unite decid să le furnizeze Ucrainei.

„Răspunsul nostru va fi dur, ambiguu, măsurat și asimetric. Vom găsi modalități de a-i răni pe cei care ne cauzează probleme”, a declarat Andrei Kartapolov, șeful comisiei de apărare a parlamentului rus, pentru agenția de știri de stat RIA.

Kartapolov, fost ministru adjunct al apărării, a spus că nu crede că rachetele Tomahawk vor schimba ceva pe câmpul de luptă, chiar dacă ar fi furnizate Ucrainei, deoarece, potrivit lui, acestea ar putea fi furnizate doar în cantități mici – zeci, nu sute.

„Cunoaștem foarte bine aceste rachete, cum zboară, cum pot fi doborâte; am lucrat cu ele în Siria, așa că nu este nimic nou. Singurele probleme vor fi pentru cei care le furnizează și pentru cei care le utilizează; acolo vor fi problemele”, a spus el.