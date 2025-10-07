Rusia amenință că va considera rachetele Tomahawk cerute de Zelenski arme nucleare: „Este o escaladare cu adevărat serioasă”

Președintele american Donald Trump a spus că deja „a cam luat” o decizie cu privire la furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei. Foto: Profimedia Images

Kremlinul a amenințat, marți, că livrarea de rachete americane Tomahawk către Kiev ar putea fi considerată dotare cu arme nucleare a Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al lui Putin spune că „aceasta va fi o rundă serioasă de escaladare”.

„Aceasta va fi o rundă serioasă de escaladare, care, în același timp, nu va putea schimba starea de fapt de pe front pentru regimul de la Kiev. Dar aici este important să fim conștienți că, dacă facem abstracție de diverse nuanțe, vorbim despre rachete care pot fi nucleare”, a declarat Dmitri Peskov.

Prin urmare, a repetat Peskov, „aceasta este o rundă de escaladare cu adevărat serioasă.”

Președintele american Donald Trump a spus că deja „a cam luat” o decizie cu privire la furnizarea de rachete Tomahawk, dar că dorește mai întâi să știe ce anume vrea să facă Kievul cu ele. Trump nu a dezvăluit spre ce înclină.

„Înțelegem că trebuie să așteptăm, probabil, declarații mai clare, dacă vor urma”, a spus Peskov. „În ceea ce privește livrarea de arme – mai întâi au loc livrările, iar apoi sunt făcute declarațiile. Cel puțin, așa a fost întotdeauna sub administrația [Joe] Biden, suntem conștienți de asta. La fel și de data aceasta – vom vedea.”

Președintele american Donald Trump a afirmat că ar dori să afle ce intenționează Ucraina să facă cu rachetele americane Tomahawk înainte de a fi de acord să le furnizeze, deoarece nu dorește să escaladeze războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să vândă rachete Tomahawk unor țări europene care ar fi dispuse să le trimită apoi Ucrainei. Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 km, ceea ce ar pune Moscova în raza de lovire a arsenalului ucrainean, dacă Kievul ar primi aceste arme.