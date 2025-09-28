„Rușii trebuie să se trezească”. JD Vance: SUA analizează cererea formulată de Ucraina pentru rachete cu rază de acţiune lungă Tomahawk

JD Vance a declarat că decizia finală aparține președintelui Donald Trump. sursa foto: Getty

Statele Unite iau în calcul cererea Ucrainei privind furnizarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, a anunțat duminică vicepreședintele american JD Vance, citat de Reuters, relatează Agerpres.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Washingtonului să vândă aceste rachete unor țări europene, care ulterior să le transfere Ucrainei.

Invitat la Fox News, Vance a declarat că decizia finală aparține președintelui Donald Trump: „În mod cert, analizăm o serie de solicitări din partea europenilor”.

Rachetele Tomahawk, cu o rază de acțiune de aproximativ 2.500 de kilometri, ar reprezenta un avantaj semnificativ pentru armata ucraineană, care se confruntă zilnic cu atacuri cu rachete și drone lansate de Rusia. Totuși, o eventuală livrare ar fi privită de Moscova drept o escaladare a conflictului.

Donald Trump a negat în trecut că Ucraina ar fi solicitat rachete cu rază lungă de acțiune, dar și-a exprimat în mai multe rânduri dezamăgirea față de refuzul președintelui rus Vladimir Putin de a ajunge la un acord de pace.

Vance a comentat și situația de pe front, subliniind că ofensiva Rusiei este practic blocată: „Am urmărit în mod activ pacea chiar de la începutul administrației noastre, însă rușii trebuie să se trezească și să accepte realitatea. O mulțime de oameni mor. Ei (rușii) nu se pot lăuda cu prea multe în schimb”.