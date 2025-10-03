Livrarea de rachete Tomahawk în Ucraina este puţin probabilă. Zelenski i le-a solicitat lui Trump în întâlnirea de la ONU

Volodimir Zelenski i-a cerut președintelui american Donald Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk. Sursa foto: Hepta

Este puțin probabil ca SUA să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk, a relatat, joi, Reuters, preluat de Kiev Independent, citând un oficial american anonim și alte trei surse familiarizate cu discuțiile.

Rachetele se află de ani de zile pe lista de arme dorite de Ucraina și ar extinde considerabil arsenalul de arme cu rază lungă de acțiune al Kievului.

Această evoluție a situaţiei vine la câteva zile după ce vicepreședintele american JD Vance a declarat că Washingtonul analizează cererea Kievului pentru rachete Tomahawk, care au o rază de acțiune de până la 1.600 de kilometri (1.000 de mile).

Președintele Volodimir Zelenski ar fi făcut presiuni asupra lui Trump pe această temă în timpul unei întâlniri cu ușile închise în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite din 23 septembrie.

Tomahawk, un element-cheie al arsenalului american, poate zbura la altitudini joase, poate efectua manevre de evitare și poate fi reprogramat în timpul zborului.

Kievul a declarat că armele ar permite atacuri asupra centrelor de comandă și a centrelor de aprovizionare din interiorul Rusiei.

Zelenski i-ar fi cerut lui Trump rachetele Tomahawk în timpul întâlnirii bilaterale de la Adunarea Generală a ONU. Liderul ucrainean ar fi spus că acest lucru l-ar putea forța pe Vladimir Putin să accepte negocieri. Ulterior, Zelenski a declarat că Trump a promis să ia în considerare cererea. Totodată, președintele ucrainean a sugerat că ar putea fi vizate și centrele de putere din Rusia.

„Ei trebuie să știe unde se află buncărele. Au nevoie de asta. Dacă nu opresc războiul, oricum le vor folosi”, a afirmat Zelenski despre oficialii de la Kremlin.

Trump a autorizat Ucraina să folosească arme cu rază lungă de acțiune

Președintele SUA Donald Trump a autorizat Ucraina să folosească arme cu rază lungă de acțiune pentru a lovi teritoriul rus. Anunțul a fost făcut de Keith Kellogg, trimisul special al liderului american, într-un interviu la Fox News.

Potrivit acestuia, atât Trump, cât și vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio au transmis public că forțele armate ucrainene pot folosi mijloacele pe care le au la dispoziție pentru a lansa atacuri în interiorul Rusiei. „Nu există zone interzise”, a subliniat Kellogg.