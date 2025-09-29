Trump a autorizat Ucraina să atace Rusia cu arme cu rază lungă de acțiune: „Nu există zone interzise”

Pentagonul a împiedicat Ucraina să utilizeze sistemele de rachete tactice ale armatei americane sau ATACMS. FOTO: Hepta

Președintele SUA Donald Trump a autorizat Ucraina să folosească arme cu rază lungă de acțiune pentru a lovi teritoriul rus. Anunțul a fost făcut de Keith Kellogg, trimisul special al liderului american, într-un interviu la Fox News, relatează Moscow Times.

Potrivit acestuia, atât Trump, cât și vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio au transmis public că forțele armate ucrainene pot folosi mijloacele pe care le au la dispoziție pentru a lansa atacuri în interiorul Rusiei. „Nu există zone interzise”, a subliniat Kellogg.

Întrebat dacă Statele Unite vor livra Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, cu o rază de acțiune de 2.500 de kilometri, solicitate anterior de președintele Volodimir Zelenski, Kellogg a precizat că o decizie finală nu a fost încă luată. La rândul său, J.D. Vance a declarat că la Casa Albă se discută intens despre posibilitatea furnizării acestor rachete.

„Decizia finală aparține președintelui. El va face ceea ce servește cel mai bine intereselor Statelor Unite”, a punctat Vance.

Conform unor surse citate de The Telegraph, Zelenski i-ar fi cerut lui Trump rachetele Tomahawk în timpul întâlnirii bilaterale de la Adunarea Generală a ONU. Liderul ucrainean ar fi spus că acest lucru l-ar putea forța pe Vladimir Putin să accepte negocieri. Ulterior, Zelenski a declarat că Trump a promis să ia în considerare cererea. Totodată, președintele ucrainean a sugerat că ar putea fi vizate și centrele de putere din Rusia.

„Ei trebuie să știe unde se află buncărele. Au nevoie de asta. Dacă nu opresc războiul, oricum le vor folosi”, a afirmat Zelenski despre oficialii de la Kremlin.

Anterior, Wall Street Journal a relatat că o delegație de oficiali ucraineni va merge la Washington în această săptămână pentru a discuta cu secretarul Apărării, Pete Hegseth, despre posibilitatea furnizării de rachete Tomahawk și alte arme cu rază lungă. Surse ale publicației au precizat că, deși Trump i-a spus lui Zelenski că nu se opune atacurilor în adâncul Rusiei, acesta nu și-a asumat nicio obligație clară în această privință. Administrația sa nu permisese până acum Ucrainei să folosească rachete precum ATACMS pentru lovituri directe pe teritoriul rus.