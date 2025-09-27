WSJ: Trump i-ar fi spus lui Zelenski că "e deschis" să ridice restricțiile privind folosirea armelor americane la atacuri în Rusia

Pentagonul a împiedicat Ucraina să utilizeze sistemele de rachete tactice ale armatei americane sau ATACMS. FOTO: Hepta

Donald Trump i-a spus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că "este deschis" să ridice restricțiile privind utilizarea de către Kiev a armelor americane cu rază lungă de acțiune pentru a lovi în interiorul Rusiei, dar nu s-a angajat să ia această decizie, conform Wall Street Journal.

În întâlnirea de la ONU, Zelenski i-a cerut lui Trump mai multe rachete cu rază lungă de acțiune și aprobarea de a folosi astfel de arme pentru a lovi ținte pe teritoriul suveran al Rusiei. Trump a răspuns că nu se opune ideii, deși ambii oficiali au spus că președintele nu și-a luat niciun angajament de a anula interdicția americană privind astfel de atacuri.

Kievul s-a plâns că nu poate riposta eficient

Dacă Trump se va răzgândi, aceasta ar putea permite Ucrainei să lovească mai multe ținte mai adânc în interiorul Rusiei.

Timp de luni de zile, administrația a împiedicat Ucraina să folosească rachete cu rază lungă de acțiune furnizate de SUA, inclusiv Sistemele de Rachete Tactice ale Armatei, cunoscute sub numele de ATACMS, pentru a bombarda Rusia, ceea ce a dus la plângeri din partea Kievului că nu putea riposta eficient împotriva Moscovei.

La întâlnirea lor de la New York, Zelenski i-a cerut lui Trump rachete de croazieră Tomahawk, care au o rază de acțiune de aproximativ 900 până la 1.500 de mile (1.450 până la 2.400 km).