Inundații în Italia, în regiunea unde locuiesc zeci de mii de români: evacuări și cod roșu de vreme rea

sursa foto: Hepta

Mai multe localități din regiunea italiană Emilia-Romagna, unde locuiesc zeci de mii de români, au fost evacuate după ce, în doar 48 de ore, a plouat de trei ori mai mult decât media unei luni întregi.

Autoritățile monitorizează atent râurile din zonă, al căror nivel a crescut periculos. Protecția Civilă a ridicat nivelul de alertă la maximum și a deschis centre de cazare pentru persoanele evacuate. Se analizează inclusiv realizarea unor inundații controlate, în zone în care cursurile de apă riscă să iasă din matcă.

Situația meteo severă afectează și alte regiuni ale Italiei. La aeroportul din Florența, vântul puternic a provocat întârzieri și anulări de zboruri, iar sute de pasageri au rămas blocați în terminal.

La Trieste, rafalele de vânt au atins aproximativ 100 km/h, iar în Liguria a nins abundent, inclusiv la altitudini joase, generând probleme serioase în trafic. În Piemonte, stratul de zăpadă a depășit pe alocuri un metru, crescând semnificativ riscul de avalanșe.

Pentru Emilia-Romagna rămâne în vigoare cod roșu de vreme severă, în timp ce pentru regiunile Puglia, Abruzzo, Sardinia și Sicilia a fost emis cod galben.