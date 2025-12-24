Şeful Armatei din Libia a murit într-un "accident" de avion după o vizită în Turcia. Prăbuşirea a fost filmată

Şeful Armatei din Libia a murit în urma unui accident aviatic, produs la scurt timp după ce a decolat din Ankara. Sursa foto: captură video Instagram / mohammedyasarullahshakeel

Șeful Statului Major al forțelor libiene a murit într-un "accident" de avion în timp ce pleca de la Ankara, în Turcia, unde s-a aflat într-o vizită, a anunțat marți seara prim-ministrul libian Abdelhamid Dbeibah, notează AFP şi CNN, conform Agerpres. Toţi cei aflaţi la bordul aeronavei private au murit – este vorba despre generalul-locotenent Mohamed Al-Haddad și alți patru ofițeri și membri ai personalului.

Şeful Armatei din Libia a murit într-un "accident" de avion, după ce a decolat de la Ankara

Oficialii libieni au declarat că accidentul în care a murit şeful Armatei din Libia a fost cauzat de o defecțiune tehnică a aeronavei. Delegația libiană se afla la Ankara pentru discuții de nivel înalt privind cooperarea militară dintre cele două țări, au precizat oficialii turci.

Controlorii de trafic aerian din Turcia au spus că au pierdut contactul cu aeronava. Mai multe imagini de la locul tragediei aviatice au fost postat pe reţelele de socializare.

"Cu profundă tristețe și mare durere am aflat vestea decesului șefului Statului Major general al armatei libiene, generalul-locotenent Mohamed Al-Haddad", a declarat Dbeibah pe pagina sa oficială de Facebook.

Imagini de la locul în care s-a prăbuşit avionul privat în care era şeful Armatei din Libia

Epava avionului transportându-l pe generalul libian, care a dispărut la scurt timp după decolarea din Ankara, a fost găsită, a anunțat ministrul turc de Interne.

"Epava avionului care a decolat de pe aeroportul Ankara-Esenboga cu destinația Tripoli a fost găsită de forțele noastre de jandarmerie la 2 km sud de satul Kesikkavak, în districtul Haymana", la aproximativ 50 de kilometri sud-est de capitala Turciei, a anunțat pe X ministrul Ali Yerlikaya.

"Contactul a fost pierdut la 20:52 (17:52 GMT) în seara aceasta cu avionul privat Falcon 50, cu numărul 9H-DFJ, care a decolat de pe aeroportul din Ankara Esenboga la ora 20:10 pentru Tripoli", anunțase anterior ministrul turc.

Potrivit lui Yerlikaya, 'avionul transporta cinci persoane, printre care șeful Statului Major al forțelor armate libiene, generalul Mohammed Al-Haddad'.

Nicio ipoteză oficială nu a fost avansată în acest stadiu, însă mai multe canale de televiziune turce private au difuzat, după acest anunț, imagini cu cerul luminat de o explozie, nu departe de presupusul loc unde aparatul ar fi emis ultimul semnal.