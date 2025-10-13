Trump spune că ar putea trimite rachete Tomahawk în Ucraina: ”Vor rușii să meargă în direcția lor? Nu cred”

2 minute de citit Publicat la 08:20 13 Oct 2025 Modificat la 08:20 13 Oct 2025

Președintele american Donald Trump a spus că deja „a cam luat” o decizie cu privire la furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei. Foto: Profimedia Images

Președintele american ia în considerare trimiterea de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk în Ucraina, avertizând, într-o discuţie cu jurnaliştii în Air Force One, că acest lucru ar reprezenta „un nou pas de agresiune” în războiul cu Rusia, conform BBC.

Când a fost întrebat în avionul prezidenţial dacă va trimite avioane Tomahawk în Ucraina, Trump a răspuns „vom vedea... s-ar putea”.

O astfel de ipoteză vine după convorbiri telefonice purtate în weekend între Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care au insistat asupra unor capacități militare mai puternice pentru a lansa contraatacuri împotriva Rusiei.

Moscova a avertizat anterior Washingtonul să nu furnizeze rachete cu rază lungă de acțiune Kievului, spunând că acest lucru ar provoca o escaladare majoră a conflictului și ar tensiona relațiile dintre SUA și Rusia.

Zelenski cere cu insistenţă rachetele Tomahawk

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 km (1.500 mile), ceea ce ar pune Moscova la îndemâna Ucrainei.

Trump a vorbit cu reporterii în timp ce zbura spre Israel. El a spus că, eventual, va discuta cu Rusia despre rachetele Tomahawk solicitate de Ucraina.

„S-ar putea să le spun [Rusiei] că, dacă războiul nu se rezolvă, este foarte posibil să o facem, este posibil să nu o facem, dar este posibil să o facem.”

„Vor ei [Rusia] ca rachetele Tomahawk să meargă în direcția lor? Nu cred”, a spus președintele.

Kievul a făcut mai multe solicitări pentru rachete cu rază lungă de acțiune, deoarece analizează posibilitatea de a ataca orașe rusești departe de linia frontului conflictului aprig.

În convorbirile lor telefonice, Zelenski și Trump au discutat despre încercarea Ucrainei de a-și consolida capacitățile militare, inclusiv despre creșterea apărării aeriene și a armelor cu rază lungă de acțiune.

SUA ar putea ajuta Ucraina cu 500 de milioane de dolari

Senatul american a aprobat joi o lege care ar autoriza alocarea a 925 de miliarde de dolari pentru apărarea națională, oferind un sprijin bipartizan covârșitor proiectului de lege anual privind politica de apărare. De asemenea, acest proiect propune creșterea asistenței de securitate pentru Ucraina la 500 de milioane de dolari.

Proiectul de lege reflectă, de asemenea, modul în care membrii ambelor partide continuă să fie de acord cu privire la alocarea unor sume uriașe în armată, chiar dacă președintele Trump și republicanii au luat măsuri pentru a reduce cheltuielile guvernamentale, într-o campanie despre care spun că vizează limitarea deficitelor.

Combinată cu o alocare substanțială în cadrul proiectului de lege privind politica internă de reducere a impozitelor al domnului Trump, adoptat în această vară, măsura ar aduce suma cheltuielilor militare autorizate pentru anul următor la peste 1 trilion de dolari.