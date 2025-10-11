Volodimir Zelenski, convorbire urgentă cu Donald Trump, după atacul masiv al Rusiei care a lăsat Kievul în beznă

Volodimir Zelenski l-a sunat sâmbătă pe președintele SUA, Donald Drump, în contextul unui atac masiv al Armatei Ruse împotriva infrastructurii critice din Ucraina. Anunțul discuției dintre cei doi lideri a fost făcut de consilierul prezidențial al lui Zelenski, Andriy Yermak, potrivit Kyiv Independent.

Yermak nu a dezvăluit subiectele pe care le vor aborda Zelenski și Trump în timpul convorbirii telefonice, dar discuția vine în urma atacului masiv de vineri, cu drone și rachete rusești, care a provocat pene de curent la Kiev și în regiunile ucrainene.

Ministerul Energiei din Ucraina a anunţat vineri că oraşul Kiev şi nouă regiuni din întreaga ţară au fost afectate de pene de curent în urma campaniei nocturne masive de lovituri ruseşti asupra sistemul energetic ucrainean.

Amintim faptul că în urma atacului de vineri al Armatei Ruse, Zelenski a făcut un nou apel la adresa liderilor occidentali pentru a lua noi măsuri menite să blocheze mașinăria de război a lui Putin și pentru a oferi noi capabilități militare Ucrainei.

Zelenski a cerut acțiuni decisive din partea SUA, Europei şi a G7, accesul la sisteme de apărare aeriană avansate şi o nouă rundă de sancţiuni.

SUA nu au anunțat încă o decizie privind rachetele Tomahawk

Volodimir Zelenski și Donald Trump s-au întâlnit ultima dată la Adunarea Generală a ONU de la New York pe 23 septembrie, după care Trump a declarat că Ucraina este capabilă să elibereze întreg teritoriul său într-o schimbare neașteptată a discursului la Casa Albă.

Acesta este contextul în care, în ultimele săptămâni, s-au intensificat discuțiile despre posibilitatea ca SUA să furnizeze în sfârșit Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk, mult solicitate, iar pe 6 octombrie, Donald Trump a declarat că „a luat într-un fel decizia”.

Tomahawk este o rachetă de croazieră subsonică, cu rază lungă de acțiune, concepută pentru lovituri de precizie împotriva țintelor terestre. Are o rază de acțiune între 1.600 și 2.500 de kilometri, deși experții cred că orice versiune pe care o primește Ucraina ar putea fi limitată la 1.700 de kilometri.

Experții spun că aceste arme cu rază lungă de acțiune, dacă ar fi aprobate, ar permite Ucrainei să atace ținte militare în interiorul Rusiei și ar crește presiunea asupra lui Vladimir Putin, oferind Kievului o influență mai mare în viitoarele negocieri de pace.

Pe front, situația rămâne dificilă pentru armata Ucrainei, chiar dacă generalul Oleksandr Syrskyi, comandantul-șef al armatei ucrainene, a anunțat vineri că atacurile repetate în sectoarele Lyman, Pokrovsk, Dobropillia și Novopavlivka au fost respinse, cu pierderi grele pentru ruși, marcând un punct de cotitură în cadrul conflictului.

Doar, în cursul lunii septembrie, rapoartele indică pierderi totale ale forțelor ruse de 28.500 de oameni. Totodată, forțele ucrainene își continuă contraofensiva în sectorul Dobropillia, respingând atacurile inamice și provocând pierderi semnificative, a mai precizat comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei.