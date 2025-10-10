Punct de cotitură pe linia frontului, anunțat de comandandul-șef al Ucrainei: “Putin plătește scump continuarea războiului”

1 minut de citit Publicat la 15:24 10 Oct 2025 Modificat la 15:24 10 Oct 2025

Punct de cotitură pe linia frontului, anunțat de comandandul-șef al Ucrainei FOTO: Hepta

Comandantul-șef al Armatei Ucrainei, generalul Oleksandr Syrskyi, a anunțat vineri că a fost atins un posibil punct de cotitură pe linia frontului, după ce forțele ucrainene au reușit cu succes să respingă atacurile armatei ruse, într-o zonă critică pe frontul din Ucraina, potrivit portalului RBC-Ukraine.

În ultimele săptămâni, Armata Rusă a concentrat forțe impresionante încercând o străpungere a sectoarelor Lyman, Pokrovsk, Dobropillia și Novopavlivka. Cu toate acestea, potrivit generalului Syrskyi, atacurile au fost respinse, armata ucraineană provocând pierderi semnificative inamicului.

Mesajul generalului Syrskyi este unul clar: “inamicul plătește scump continuarea războiului”.

“Am reușit să implementăm programul DeepStrike. Luna trecută, numărul de atacuri pe teritoriul Rusiei a ajuns la 70. Ținta este distrugerea în țara agresoare a producției de materiale combustibile, explozibili și alte componente ale complexului militar-industrial rus. În special, prelucrarea petrolului în Rusia a fost redusă cu 21%”.

Doar, în cursul lunii septembrie, rapoartele indică pierderi totale ale forțelor ruse de 28.500 de oameni. Totodată, forțele ucrainene își continuă contraofensiva în sectorul Dobropillia, respingând atacurile inamice și provocând pierderi semnificative, a mai precizat comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Pe de altă parte, amintim că mai mult de jumătate din infrastructura energetică din Ucraina a fost distrusă de atacurile rusești

Potrivit lui Syrskyi, datorită acțiunilor reușite ale Forțelor de Asalt Aerian, regimentelor de asalt și altor unități ale Forțelor de Apărare, a fost posibilă oprirea și respingerea inamicului, care plănuise la începutul toamnei să cucerească întregul teritoriu al regiunii Donețk.

Acțiuni ofensive ale armatei ucrainene

Syrskyi a declarat că unitățile de asalt ucrainene continuă acțiunile ofensive în mai multe zone, în ciuda contraatacurilor constante rusești.

De la începutul lunii octombrie, forțele de apărare ale Ucrainei au eliberat încă 3 km pătrați de teritoriu în regiunea Donețk, ca parte a contraofensivei Dobropillia, ajungând la un total de 180,8 km pătrați, cu încă 212,9 km pătrați curățați de sabotori.

De asemenea, se iau măsuri pentru a preveni avansurile Rusiei pe frontul Pokrovsk, a îmbunătăți logistica și a consolida protecția infrastructurii critice.

„Am ținut o întâlnire de lucru cuprinzătoare dedicată rezumării activităților Forțelor Armate ale Ucrainei în septembrie. Apărarea noastră este activă. Operațiunea de contraofensivă a trupelor ucrainene în sectorul Dobropillia continuă”, a declarat el.

Potrivit Statului Major General, de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, aproximativ 1.119.390 de militari ruși au fost pierduți.