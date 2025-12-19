O pisică ar putea decide soarta postului public de radioteleviziune din Lituania. La primul „miau”, directoarea va fi demisă

O pisică ar putea decide soarta postului public de radioteleviziune din Lituania. sursa foto: Getty

Parlamentarii lituanieni au votat pentru a permite unei pisici să aibă un cuvânt de spus (sau poate un „miau”) cu privire la demiterea directoarei radioteleviziunii naționale, scrie Politico.

Situația neobișnuită a apărut în timp ce Parlamentul țării încearcă să adopte în regim de urgență o reformă a regulilor care guvernează radioteleviziunii publice, o mișcare cu scopul de a facilita demiterea directorului general. Reforma a venit ca răspuns la un audit recent care a identificat deficiențe la nivelul instituției, deși auditul nu a recomandat schimbarea directorului general sau a regulilor privind demiterea conducerii radioteleviziunii.

Criticii modificărilor propuse susțin că reforma este concepută special pentru a o înlătura pe actuala directoare generală a instituției, Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.

Parlamentarii din opoziție doresc să încetinească procesul și au depus peste 100 de amendamente în acest scop. Unul dintre amendamente prevede că directorul general poate fi demis doar dacă pisica deputatei din opoziție Agnė Širinskienė, își exprimă lipsa de încredere în Garbačiauskaitė-Budrienė. Parlamentul a votat în favoarea întregului pachet de amendamente, inclusiv a celui legat de pisică.

Un vot final asupra modificărilor legii care reglementează radiodifuzorul public era așteptat joi, dar președintele comisiei parlamentare pentru cultură, care trebuie să analizeze amendamentele, este în spital. Președintele parlamentului, Juozas Olekas, a declarat că votul va fi probabil amânat pentru luna ianuarie.

Președintele Gitanas Nausėda ar putea decide să respingă modificarea legii. Întrebat, la intrarea la Consiliul European de la Bruxelles, dacă va face acest lucru, Nausėda a ironizat întreaga situație.

„Să o respingem cu pisica sau să o adoptăm cu pisica? Despre ce vorbim, de fapt? Discutăm un proiect de lege serios care ajunge oficial la președinție sau spunem glume?”, le-a spus el jurnaliștilor lituanieni.

Pe fondul escaladării tensiunilor, Nausėda a avertizat că „bătaia pisicească” din parlament începe să semene cu un atac hibrid autoprovocat.

„Sincer, nu este nevoie să fie trimise baloane [din Belarus] în Lituania, pentru că lituanienii, Lituania însăși, organizează un atac hibrid împotriva lor înșiși”, a spus el. „Bărcuța noastră în oceanul geopolitic este deja suficient de mică”, a adăugat el, avertizând parlamentarii să nu o „zguduie și mai tare”.

Președintele a sugerat ca, consiliul de conducere al radiodifuzorului să demisioneze și să fie format un nou consiliu, o mișcare susținută de prim-ministra Inga Ruginienė, care a declarat reporterilor, la o conferință de presă la Vilnius, că situația din parlament „este absolut inacceptabilă”.

Într-o petiție prezentată marți Consiliului LRT, peste 400 de angajați, aproximativ două treimi din forța de muncă, au cerut ca acest consiliu să se retragă, lucru care ar duce și la plecarea directorului general.

Între timp, câteva mii de persoane au protestat în fața parlamentului în 16 și 17 decembrie. Sunt anunțate și alte proteste. Peste 140.000 de persoane au semnat o petiție împotriva reformelor, ceea ce o face cea mai susținută petiție online din istoria țării, care are mai puțin de trei milioane de locuitori.