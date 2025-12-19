Acuzaţii grave la Spitalul din Galaţi, după ce o tânără ar fi murit în urma unor infecții nosocomiale. "Nu știau să-i pună o perfuzie"

Acuzații extrem de grave, din nou, la Spitalul Clinic de Urgență din Galați. O tânără de doar 26 de ani, operată pentru pancreatită, ar fi murit din cauza unor infecții nosocomiale. Din disperare, familia a transferat pacienta la o clinică din București, însă medicii nu i-au mai putut salva viața. Polițiștii au deschis o anchetă.

O tânără de 26 de ani din Galați a murit pe 10 decembrie la o clinică din București, unde fusese transferată din cauza complicațiilor după o operație de pancreatită suferită la Galați. Medicii din Capitală au constatat că pacienta ajunsese deja infectată cu o bacterie nosocomială periculoasă.

"A fost dezastru, n-aveau grijă de ea, nu știau să-i pună o perfuzie, nu știau să-i facă o injecție. Ea până să ia infecția asta mergea ,se plimba, mânca. Când a luat infecția, intestinele s-au blocat, n-a mai putut să mai mănânce", a spus iubitul victimei.

"Pe data de 8 octombrie a fost operată de pancreatită , operaţia a decurs bine, ştiam riscurile. După două săptămâni, starea a început să se schimbe, a fost infectată cu o infecţie nosociomială", a afirmat şi sora victimei.

Familia a transferat pacienta la Bucureşti

În disperare de cauză, familia a transferat pacienta la o clinică din București. La scurt timp, analizele efectuate după transfer au arătat că tânăra fusese infectată cu Klebsiella. Era prea târziu pentru a o salva.

"Am reușit să iau legătura cu un domn doctor de la Fundeni și la insistențele domnului doctor am reușit să o transferăm la Fundeni. Avea infecţia peste tot", a adăugat sora.

Rudele au depus plângeri atât la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați, cât și la Direcția de Sănătate Publică Galați.

"A fost depusă și înregistrată o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați, vizând posibile fapte de ucidere din culpă și neglijență medicală, pretins ar fi fost comise în cadrul Spitalului Județean de Urgență Galați. Urmează a fi efectuate verificări de către organele de cercetare penală competente în vederea stabilirii situației de fapt, cât și identificarea persoanelor responsabile", a declarat procuror Ani Mihaela Nedea, purtător de cuvant Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi.

Reprezentanții spitalului susțin însă că starea gravă a pacientei a fost cauzată de consumul de medicamente pentru slăbit și bronzat, care au favorizat apariția pancreatitei.

"Pacientă cu multiple infecții urinare în antecedente și care declară la internare, lucru pe care îl și susține parcursul internării, consumul de ceaiuri pentru slăbit și tablete pentru bronzat", a spus dr. Raul Mihailov.

Cu toate acestea, și la nivelul Spitalului de Urgență din Galaţi s-a constituit o comisie de anchetă.