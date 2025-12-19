Un avion dispărut de 13 ani a apărut într-un mod misterios, pe un aeroport din India

Air India l-a pierdut în 2012, din cauza unei erori administrative. Foto: X

O companie aeriană a reușit, în cele din urmă, să localizeze un avion de pasageri dispărut cu mai bine de zece ani în urmă. Însă bucuria descoperirii a fost rapid umbrită, deoarece operatorul a fost obligat să plătească o amendă considerabilă pentru anii în care aeronava a stat abandonată, scrie Mirror.

Este vorba despre un Boeing 737, pe care compania Air India l-a pierdut în 2012, din cauza unei erori administrative. Aeronava, care cântărește aproximativ 30 de tone, a dispărut pur și simplu din registrele companiei și a fost declarată pierdere totală, după ce nu a mai putut fi localizată.

La începutul lunii decembrie însă, angajații Air India au primit o notificare din partea aeroportului din Kolkata, prin care li se cerea să ridice avionul și să achite taxele aferente perioadei în care acesta a ocupat un colț izolat al platformei aeroportuare. Inițial, compania ar fi susținut că aeronava nu îi aparține.

Situația a fost descrisă, potrivit informațiilor apărute în presă, ca ”deficiențe administrative”. Prețul acestor erori este unul usturător însă. Mai exact, 10 milioane de rupii, echivalentul a circa 82.000 de lire sterline, pentru cei 13 ani în care avionul a rămas parcat.

Aeronava fusese inițial înregistrată la Indian Airlines, o altă companie de stat care a fuzionat cu Air India în urmă cu 18 ani. Ulterior, avionul a fost închiriat serviciului poștal indian și transformat într-o aeronavă cargo.

Din primele informații, directorul general al Air India, Campbell Wilson, decisese scoaterea din uz a avionului, însă hotărârea nu a fost consemnată în documentele oficiale. Din acest motiv, angajații au căutat luni de zile aeronava, fără succes.

Contactată pentru un punct de vedere, compania Air India nu a oferit încă un răspuns oficial.