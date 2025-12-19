Cei care şi-au achitat la timp impozitele primesc bonificații de 3%. Anunțul făcut de Ministerul de Finanțe

Ministerul Finanţelor a început să acorde bonificaţiile de 3% pentru contribuabilii mici şi mijlocii care şi-au îndeplinit la timp obligaţiile fiscale aferente anului fiscal 2024.

”Ministerul Finanţelor anunţă demararea procesului de acordare a bonificaţiilor de 3% pentru contribuabilii mici şi mijlocii care şi-au îndeplinit la timp obligaţiile fiscale aferente anului fiscal 2024”, anunţă ministerul.

Astăzi, au fost generate în Spaţiul Privat Virtual (SPV) 151.150 de decizii de acordare a bonificaţiei de 3%, aplicabile impozitului pe profit anual şi impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului fiscal 2024. Valoarea totală a bonificaţiilor acordate este de 160.155.998 lei.

„Prin acordarea acestor bonificaţii, transmitem un mesaj aşteptat, cu siguranţǎ, de mediul de afaceri onest: respectarea regulilor este recunoscută şi recompensată. Contribuabilii care îşi declară corect şi la timp obligaţiile şi îşi plătesc taxele beneficiază de un tratament fiscal echitabil şi predictibil. Este un pas în direcţia unui parteneriat corect între stat şi mediul de business, bazat pe responsabilitate şi disciplină fiscală”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Bonificaţiile pot fi utilizate pentru compensarea obligaţiilor fiscale datorate, cu condiţia ca firmele să fi depus toate declaraţiile, să fi plătit la timp impozitele aferente anului 2024 şi să nu aibă alte datorii fiscale restante.

Ministerul Finanţelor precizează că va continua, în perioada următoare, procesul de acordare a bonificaţiilor şi pentru celelalte categorii de contribuabili eligibili, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.