Vortexul polar își revine după ruptură și intră într-o fază mai puternică. Ce se întâmplă cu vremea în următoarele zile

3 minute de citit Publicat la 16:02 19 Dec 2025 Modificat la 16:02 19 Dec 2025

Vortexul polar își revine după ruptură și intră într-o fază mai puternică FOTO: severe-weather.eu

Vortexul polar divizat este pe cale să intre într-o nouă fază de recuperare, contribuind la o schimbare amplă a tiparelor meteorologice din Europa, Statele Unite și Canada, potrivit severe-weather.eu. Această fază pare temporară, iar începutul lunii ianuarie ar putea aduce din nou aer rece, susținut de un vortex polar mai puternic.

Vortexul polar reprezintă circulația atmosferică de iarnă din emisfera nordică și se extinde din troposferă până în stratosferă. Este analizat ca un sistem cu două componente, una superioară și una inferioară, care împreună controlează distribuția maselor de aer rece.

În prezent, nucleul principal al vortexului polar se află deasupra Canadei, favorizând pătrunderi repetate de aer rece în Statele Unite și sudul Canadei. Un eveniment recent de încălzire stratosferică a slăbit temporar vortexul, dar efectele sale sunt încă vizibile în tiparele meteo actuale.

Pe măsură ce vortexul începe să se reorganizeze, prognozele indică o perioadă mai blândă în mare parte din Statele Unite în preajma Crăciunului, în timp ce Europa va experimenta o răcire, influențată de un blocaj de presiune ridicată deasupra Groenlandei. Acest blocaj permite un flux nordic care aduce aer mai rece pe continentul european.

De Crăciun, temperaturile vor fi peste normal în mare parte din SUA, fenomen cunoscut informal drept „merry torchmas”, însă zonele nordice și montane vor păstra strat de zăpadă. În Europa, este posibilă o răcire moderată, cu ninsori mai ales în regiunile nordice și la altitudine.

După Anul Nou, datele sugerează o nouă intensificare a vortexului polar, cu revenirea aerului rece în Canada și nordul Statelor Unite în prima jumătate a lunii ianuarie. Europa ar putea fi din nou sub influența acelui blocaj groenlandez, menținând potențialul pentru temperaturi mai scăzute.

Vremea și zăpada de Crăciun

Mișcarea nucleului vortexului polar și dezvoltarea sistemelor de presiune ridicată au un impact direct asupra vremii și ninsorilor de Crăciun.

Prognoza pentru 25 decembrie arată o anomalie caldă extinsă, pe fondul vânturilor vestice. Principala sursă de aer rece rămâne peste sud-vestul și sud-estul Canadei și nord-estul Statelor Unite.

Această anomalie este cunoscută în comunitatea meteorologică sub porecla „merry torchmas”.

Prognoza stratului de zăpadă în dimineața de Crăciun indică cele mai mari grosimi în sudul Canadei și în Munții Stâncoși. Zăpadă este prognozată și în Câmpiile nordice, Midwestul superior, zona Marilor Lacuri și nord-estul Statelor Unite.

În Europa, modelele indică sosirea aerului rece în ziua de Crăciun, determinată de blocajul de presiune ridicată din Groenlanda și de ramura vortexului polar din regiune. Nu sunt anomalii de frig foarte intense, dar reprezintă o pauză față de vremea mai caldă actuală.

An nou, vortex polar mai puternic

Analiza presiunii de la sol până în stratosferă arată evenimentul de încălzire stratosferică de la sfârșitul lui noiembrie și impactul său asupra vremii din decembrie. După Crăciun, vortexul polar încearcă să se intensifice, atât în stratosferă, cât și la nivelurile inferioare.

Prognoza pentru a doua săptămână din ianuarie indică un vortex polar mai puternic decât normal, cu un nucleu mai rece și presiune mai scăzută. Poziționarea nucleului inferior este esențială pentru impactul asupra vremii.

La nivelurile inferioare, prognoza sugerează un semnal de frig în jurul celei de-a doua săptămâni din ianuarie, cu nucleul vortexului polar inferior poziționat peste Canada, favorizând un flux nordic către sudul Canadei și Statele Unite.

Simultan, se menține o anomalie de presiune ridicată peste Groenlanda, care permite răspândirea aerului mai rece către Europa. Aceste oscilații sunt cunoscute sub numele de unde Rossby.

Tendința temperaturilor pentru a doua săptămână din ianuarie arată revenirea anomaliilor reci peste vestul și sudul Canadei, extinzându-se în nordul și centrul Statelor Unite.

La acest interval, ne concentrăm pe poziționarea anomaliilor, dar datele actuale sugerează o probabilă revenire a tiparului rece în prima jumătate a lunii ianuarie în Statele Unite și sudul Canadei.

Europa va depinde mai puțin de vortexul polar direct și mai mult de blocajul de presiune ridicată din Groenlanda, care va menține potențialul pentru temperaturi mai scăzute în prima parte a lunii ianuarie.