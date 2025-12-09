Vortexul Polar s-a rupt și trimite un val de aer rece. Temperaturile vor coborî brutal în următoarele zile în Canada și SUA

2 minute de citit Publicat la 14:29 09 Dec 2025 Modificat la 14:30 09 Dec 2025

Foto: Severe Weather Europe

Ruperea Vortexului Polar a dus la împărțirea acestuia, motiv pentru care efectele vor fi resimțite în America de Nord la finalul săptămânii. Aerul arctic extrem de rece va avansa ulterior spre Canada, Alaska și mare parte din Statele Unite continentale, aducând temperaturi sub normalul perioadei și mai multe episoade de ninsoare, potrivit severewather.eu.

Meteorologii vorbesc deja despre un adevărat „Polar Express”, un tipar meteo care generează valuri succesive de aer rece peste continent. Cum lobul sudic al vortexului coboară spre America de Nord, frigul va lovi întâi Alaska și teritoriile canadiene, apoi va avansa spre centrul și estul SUA.

Prognoza NOAA pentru următoarele 5–10 zile indică temperaturi peste medie în vestul continentului și mult sub normal în est, inclusiv în Alaska. Asta înseamnă că până la mijlocul lui decembrie, regiuni vaste din Canada și Statele Unite vor intra într-o perioadă de ger persistent.

Exemplele pentru orașe precum Calgary sau Chicago sunt grăitoare: în Calgary, temperaturile ar urma să scadă cu peste 30 de grade în 24 de ore, de la +5°C la –25°C.

Pe lângă frig, mai multe furtuni de iarnă rapide vor traversa Canada și nordul SUA, urmând să aducă ninsori consistente în Dakotas, regiunea Marilor Lacuri și nord-estul american.

Ce este vortexul polar

Vortexul Polar este o zonă de vânturi foarte puternice care înconjoară Polul Nord, aflată la altitudini înalte, între troposferă și stratosferă. În mod normal, acest curent masiv ține aerul rece blocat în zona arctică. Când însă vortexul este perturbat sau se rupe, aerul rece evadează spre latitudini mai joase, provocând episoade de ger sever.

Despre astfel de momente s-a vorbit și în anii trecuți, când valuri de frig au lovit Canada, Statele Unite și chiar Europa. În acest sezon, ruperea timpurie a vortexului a produs deja temperaturi extrem de scăzute în Siberia, cu valori de –50°C. Urmează acum deplasarea lobului sudic spre America de Nord.

Ce urmează

În zilele următoare, aerul arctic va coboarî din Canada spre Statele Unite, fără obstacole. Treptat, frigul extrem va ajunge până în regiunile Atlanticului și nord-estul SUA.

Vremea se va menține foarte rece în Alaska și nord-vestul Canadei pe termen lung, posibil chiar până în perioada Crăciunului.

Potrivit prognozelor, stratul de zăpadă se va îngroșa semnificativ în următoarele 10 zile, cu ninsori intense mai ales în jurul Marilor Lacuri și în zonele montane din vestul Canadei.

Specialiștii atrag atenția că schimbările rapide vor continua în decembrie, pe fondul unei perturbări neobișnuit de timpurii a Vortexului Polar în acest început de iarnă.