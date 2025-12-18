Ceva s-a întâmplat pe Wall Street. Piețele din Asia au reacționat imediat, iar acțiunile continuă să scadă

Acțiunile asiatice au continuat să scadă joi, după ce scăderile din sectorul acțiunilor de inteligență artificială au dat în jos piața din Statele Unite, care a avut astfel cea mai slabă zi din ultima lună, scrie AP News.

Traderii așteptau mai multe informații în cursul zilei cu privire la inflația din Statele Unite și o decizie importantă care urmează vineri din partea Băncii Japoniei privind ratele dobânzii. Se așteaptă ca Banca Japoniei să crească rata de bază cu 0,25 puncte procentuale pentru a tempera presiunile inflaționiste, în ciuda unei contracții înregistrate în trimestrul iulie-septembrie.

Scăderi pe piețele din Japonia și Coreea de Sud

Indicele Nikkei 225 din Tokyo a pierdut 1%, ajungând la 49.001,50, cel mai mult scăzând acțiunile din tehnologie. Gigantul din tehnologie și telecomunicații SoftBank a scăzut cu 4%. Producătorul de cipuri Tokyo Electron a pierdut 3,2%, iar producătorul de echipamente pentru testarea cipurilor Advantest a scăzut cu 3,3%. Honda Motor Corp. a scăzut cu 2,2% după ce au apărut rapoarte potrivit cărora ar suspenda producția la unele fabrici din Japonia și China din cauza lipsei de cipuri.

Piața din Coreea de Sud a scăzut cu 1,5%, la 3.994,51, fiind afectată și ea de vânzările de acțiuni ale companiilor din domeniul electronicii și producătorilor de automobile. LG Electronics a scăzut cu 3,1%, iar Samsung Electronics a pierdut 0,3%.

Piețele din China au avut o evoluție mixtă. Indicele Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 0,3%, ajungând la 25.385,93, în timp ce indicele Shanghai Composite a urcat cu 0,3%, la 3.880,49.

În Australia, indicele S&P/ASX 200 a rămas aproape neschimbat, la 8.588,20.

Joi, guvernul american va publica datele privind inflația din luna precedentă. Economiștii se așteaptă ca acest raport să arate că prețurile pentru consumatori continuă să crească mai rapid decât ar fi de dorit.

În ziua precedentă, indicele S&P 500 a scăzut cu 1,2%, la 6.721,43, iar indicele Dow Jones Industrial Average a pierdut 0,5%, ajungând la 47.885,97. Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 1,8%, ajungând la 22.693,32. Deși puțin mai multe acțiuni au crescut în cadrul S&P 500 decât au scăzut, acestea au fost depășite de scăderile înregistrate de companiile din sectorul inteligenței artificiale.

Probleme pentru sectorul AI

Sectorul AI este sub presiune pentru că investitorii se întreabă dacă acțiunile marilor companii tech nu s-au scumpit prea mult și dacă investițiile uriașe în AI vor aduce profit suficient. În plus, există îngrijorări că unele firme se împrumută foarte mult ca să finanțeze aceste proiecte.

Acțiunile Broadcom au scăzut cu 4,5%, Oracle a pierdut 5,4%, iar CoreWeave a scăzut cu 7,1%. Nvidia, compania de cipuri care a devenit cel mai influent stoc de pe Wall Street datorită dimensiunii sale colosale, a pierdut 3,8%, fiind cel mai mare factor negativ pentru S&P 500.

Creșterea prețului țițeiului și companiile petroliere

Companiile energetice care au înregistrat creșteri la începutul anului, pe fondul așteptărilor de cerere mai mare din partea centrelor de date care consumă multă energie, au pierdut din atractivitate. Constellation Energy a scăzut cu 6,7%. Pe de altă parte, prețul unui baril de țiței american a crescut cu 1,2%, la 55,94 dolari, după ce scăzuse la cel mai mic nivel din 2021. Aceasta a fost o veste bună pentru companiile petroliere, precum ConocoPhillips, care a urcat cu 4,6%, Devon Energy a crescut cu 5,3%, iar Exxon Mobil a câștigat 2,4%.

Pe Wall Street, Netflix a crescut cu 0,2% după ce consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery a recomandat acționarilor să aprobe oferta de preluare a companiei de către gigantul de streaming, mai degrabă decât oferta concurentă și ostilă din partea Paramount Skydance. În schimb, Warner Bros. Discovery a scăzut cu 2,4%, iar Paramount Skydance a pierdut 5,4%.

În alte tranzacții de joi dimineață, dolarul american a crescut la 155,90 yeni japonezi, de la 155,70 yeni, iar euro a urcat la 1,1746 dolari, față de 1,1743 dolari.