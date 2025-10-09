Mai mult de jumătate din infrastructura energetică din Ucraina a fost distrusă de atacurile rusești

Ucraina a pierdut 60% din capacitatea stocare de gaze naturale. Foto: Getty

Ucraina a pierdut 60% din capacitatea de gaze naturale ale statului, în urma atacurilor majore din regiunile Poltava și Harkov din 3 octombrie, au declarat mai multe surse pentru Bloomberg. Din cauza acestor pierderi, Kievul va trebui să achiziționeze aproximativ 4,4 miliarde de metri cubi de gaze de pe piețele externe, mai exact 20% din consumul anual al statului, pentru a depăși iarna care urmează. Întreaga achiziție este estimată la 2,2 miliarde de dolari.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut sprijinul țărilor partenere din Occident, fiind nevoie de echipamente pentru repararea sistemelor suplimentare de apărare aeriană, dar și a infrastructurii energetice. O altă cerință a Kievului vizează plata importurilor principale de gaze.

„Rusia va face tot posibilul pentru a ne împiedica să ne extragem gazele. Protejarea tuturor acestora va fi dificilă. Provocarea este să avem banii necesari pentru a importa gaze, astfel încât oamenii să aibă gaze”, a mai precizat Zelenski pe 6 octombrie.

Statul ucrainean a achiziționat, de la începutul anului 2025, 4,58 miliarde de metri cubi de gaze de la furnizori externi, în care sunt incluse și 3,67 miliarde de la finalul ultimului sezon de încălzire, potrivit Bloomberg. Inițial, reprezentanții de la Kiev plănuiseră să importe 5,8 miliarde de metri cubi până la finalul anului, însă după atacurile rusești, și-au atenționat partenerii că această cifră va crește.

Ministrul Energiei, Svitlana Grinchuk, a anunțat că importurile ar trebui să înregistreze o creștere de aproape 30% sau 1,38 miliarde de metri cubi. Aceasta a mai declarat că guvernul de la Kiev discută cu partenerii săi subvenționarea aprovizionării suplimentare cu combustibil.

Compania ucraineană Naftogaz Ukrainy a refuzat să ofere o explicație în legătură cu această problemă, însă directorul general al companiei, Serhiy Koretski, a menționat că a avut loc o întâlnire „productivă” cu reprezentanții Grupului celor șapte (G7) și ai Fondului Monetar Internațional (FMI).

„Partenerii noștri înțeleg complexitatea situației”, a spus Koretsky. Conform surselor Bloomberg, Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții (BEI), precum și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), iau deja în calcul acordarea de asistență suplimentară sectorului energetic al Ucrainei.

Obiectivul Rusiei, ca în fiecare iarnă, este să afecteze infrastructura energetică a Ucrainei pentru a submina moralul populației civile a țării și resursele care îi ajută să reziste atacurilor Moscovei. Armata rusească a desfășurat o serie de atacuri intensificate de când guvernul de la Kiev a sistat tranzitul gazelor rusești prin conducte către Uniunea Europeană, la începutul anului 2025.