Provincia cu 32.000 de poduri pare un fundal de film SF. Cum arată structurile record: I se mai spune și „Muzeul mondial al podurilor”

Pod în Guizhou, singura provincie din China fără câmpie. Sursa foto: Hepta

În sud-vestul Chinei există un loc care pare un cadru de film SF sau un vis futurist al inginerilor îndrăzneți. Se numește Guizhou și este singura provincie din China fără vreun centimetru de câmpie. Călătorii care ajung acolo întâlnesc un peisaj dramatic, sculptat de defilee adânci, munți abrupți și văi spectaculoase.

Pentru a cuceri acest relief imposibil, administrația Guizhou a făcut ceea ce știe mai bine: a construit poduri. Zeci de mii de poduri.

Cu peste 32.000 de poduri pe o suprafață de aproximativ 176.000 km², Guizhou are o densitate de aproximativ un pod la fiecare 5,5 kilometri pătrați, o cifră impresionantă pentru o provincie dominată de munți, ravene și peisaje carstice.

Un muzeu al podurilor în aer liber

Din 2012, provincia a accelerat masiv construcția de infrastructură, iar rezultatul este uluitor: peste 32.000 de poduri, deja finalizate sau aflate în construcție.

Este o creștere de zece ori față de anii ’80 și un record care a transformat Guizhou într-un adevărat „muzeu mondial al podurilor”.

Aici se găsesc unele dintre cele mai înalte, lungi și spectaculoase poduri din lume, suspendate la sute de metri deasupra râurilor sau întinse între versanți abrupți. Fiecare pod spune o poveste despre adaptare, curaj și inovație tehnologică, într-un loc unde natura nu face concesii.

Destinație turistică pentru cei care caută mai mult decât peisaje frumoase

Pentru călători, Guizhou nu este doar o lecție de inginerie modernă, ci și o experiență vizuală și emoțională. Să traversezi un pod aici înseamnă să privești norii sub tine, să vezi sate izolate legate de lume printr-o singură construcție.

Diversitatea tipurilor de poduri – suspendate, cu arce gigantice, din beton sau oțel – arată că fiecare construcție este adaptată reliefului, transformând obstacolele naturale în puncte de atracție.