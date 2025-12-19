Cel mai lung drum drept din Europa. Nu are nicio curbă pe 63 de kilometri

Drumul se întinde, în total, pe 480 kilometri. Foto: Profimedia Images

Europa găzduiește una dintre cele mai vechi șosele construite vreodată pe continent și, posibil, cel mai vechi drum din lume. Inclus pe lista patrimoniului mondial UNESCO, acesta este și unul dintre cele mai drepte drumuri realizate manual, fidel stilului roman. Se întinde pe aproximativ 480 de kilometri și oferă peisaje impresionante, fiind sursa celebrului dicton „Toate drumurile duc la Roma”, potrivit Express.

Expertul în călătorii Rick Steves îl descrie drept „o minune inginerească, ce ignoră relieful natural și merge în linie dreaptă pe porțiuni întinse”.

„Pe măsură ce mergi pe jos sau cu bicicleta de-a lungul drumului, vei vedea morminte ale marilor personalități ale Antichității, aliniate ca niște panouri publicitare”, spune Steves.

Drumul este presărat cu obiective istorice, printre care catacombe, muzee și monumente impresionante, precum monumentalul Mausoleu al Ceciliei Metella. Ruinele romane, construite pe roci vulcanice, oferă o imagine clară asupra vieții aristocrației Romei antice.

Via Appia a fost primul dintre cele 29 de drumuri ale Republicii Romane și a fost conceput inițial pentru deplasarea rapidă a trupelor în interiorul Italiei. A jucat un rol important în timpul războaielor samnite, un conflict sângeros în care romanii s-au luptat cu samniții, un popor montan din sudul Romei, pentru controlul Italiei centrale.

Drumul se întinde până la Brindisi, în regiunea Puglia, pe coasta estică a Italiei, și oferă priveliști spectaculoase asupra peisajului rural italian. Primii 16 kilometri fac parte din Parcul Național Parco dell’Appia Antica, o zonă de 4.580 de hectare, bogată în vestigii istorice și spații verzi. Parcul se află la marginea Romei și este ușor accesibil cu transportul public din capitală.

Via Appia a fost martora a secole întregi de istorie și este flancată de numeroase vile romane. Tot aici, în anul 71 î.Hr., Spartacus a fost crucificat de-a lungul drumului.

Anumite porțiuni sunt încă deschise traficului auto, iar potrivit Lonely Planet, drumul este ideal pentru plimbări liniștite cu bicicleta.

Un lucru inediat care îl caracterizează este faptul că Via Appia deține cel mai lung segment de drum drept din Europa, cu o lungime de aproximativ 62–63 de kilometri fără curbe.