Nepoata lui Horațiu Potra, arestată pentru înșelăciune. Firma administrată de Patricia Potra, abonată la contracte cu primăriile

Reținerea Patriciei Potra a intervenit după depunerea unor plângeri în 2024-2025. FOTO: Bistrițeanul.ro

Patricia Potra, nepoata șefului mercenarilor Horațiu Potra, a fost arestată preventiv, după ce ar fi înșelat zeci de persoane cărora le promitea consultanță pentru obținerea de fonduri europene, potrivit ziarulclujean.ro.

Mai mulți fermieri și antreprenori mici au declarat că achitau avansuri de mii de euro, li se garanta că documentația se rezolvă, dar după plata sumelor, comunicarea dispărea complet iar proiectele nu erau depuse niciodată. Cercetările o vizează și pe mama Patriciei Potra, Elena Potra, fostă angajată APIA.

Potrivit portalului SICAP.ai, care monitorizează achizițiile publice, doar în anul 2025, firma pe care o administrează nepoata șefului mercenarilor, a obținut contracte de peste 2 milioane de lei cu primării și alte autorități locale pentru servicii de consultanță.

Reținerea Patriciei Potra a intervenit după depunerea unor plângeri în 2024-2025, printre care cea unui operator de turism din Cluj-Napoca. El ar fi plătit 7.400 de lei pentru două proiecte europene care nu au fost niciodată depuse.

Firma implicată în aceste cazuri de înșelăciuni este Potra Romconsulting Service SRL, condusă de Patricia Potra.

”Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca sub nr. 2150/187/P/2025 din data de 16.12.2025 şi în consecinţă: În temeiul art. 226 alin. 1 şi 2 raportat la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală dispune arestarea preventivă pe o durată de 30 zile, de la data de 16.12.2025 până la data de 14.01.2026, inclusiv, a inculpatei Potra Patricia Lorena, cetătean român, necăsătorit, fără obligații militare, studii superioare, administrator în cadrul SC Nexus Finance Analytics SRL, fără antecedente penale, sub acuzaţia de săvârşire a infracţiunii de înșelăciune în formă continuată (11 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) (2) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore, de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu azi, 16.12.2025, ora 14:00”, se arată în solutia Judecătoriei.

Presa locală spune că există suspiciuni că mama Patriciei Potra, Elena Potra, fost funcționar APIA Cluj, era persoana care, conform declarațiilor mai multor clienți, aducea oamenii către firma fiicei sale. Ea a negat însă că ar fi intermediat contracte pentru serviciile de consultanță.

Polițiștii au transmis că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare decât s-a crezut inițial. În mai multe localități din județul Cluj au fost identificare persoane care au plătit avansuri, dar nu au depus reclamații oficiale.

Autoritățile transmit că fără depunerea unei plângeri penale, prejudiciul nu poate fi recuperat. Oamneii păgubiți sunt îndemnați să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție și să reclame faptele, indiferent de suma pierdută. În cazurile anterioare, recuperarea banilor a fost posibilă doar după ce situația a devenit publică și sesizările au fost depuse oficial.