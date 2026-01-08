Stejarul din vremea Codrilor Vlăsiei, ”conservat” și expus publicului. Hopincă spune că a fost ”un martor tăcut al istorie oraşului"

Rareş Hopincă, după ce ultimul stejar secular din vremea Codrilor Vlăsiei s-a prăbușit: "Conservăm trunchiul". Sursa foto: Fundația Eco-Civica

Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, a declarat, joi, că trunchiul stejarului secular, care a căzut zilele trecute, a fost transportat la serele din Pantelimon. "Acesta a fost deja transportat în siguranţă la serele Sectorului 2 din Pantelimon. Vorbim despre un arbore cu o valoare simbolică şi istorică deosebită, unul dintre cei mai vechi din Bucureşti", a afirmat Hopincă, potrivit Agerpres.

Trunchiul ar putea fi expus într-o zonă emblematică a sectorului, în urma consultărilor cu specialiştii.

"Conservăm trunchiul stejarului secular care a căzut zilele trecute din cauza fenomenelor meteo. Acesta a fost deja transportat în siguranţă la serele Sectorului 2 din Pantelimon. Vorbim despre un arbore cu o valoare simbolică şi istorică deosebită, unul dintre cei mai vechi din Bucureşti, un martor tăcut al istoriei oraşului şi al transformării acestei zone de-a lungul secolelor. Acest stejar a făcut parte din vechea pădure a Vlăsiei şi reprezintă un element important de patrimoniu natural", a precizat edilul pentru AGERPRES.

El a menţionat că în perioada următoare va fi stabilită, împreună cu specialiştii, cea mai bună soluţie pentru punerea în valoare a trunchiului rămas.

"În perioada următoare, vom decide împreună cu specialiştii, dendrologi, peisagişti şi experţi în patrimoniu, cea mai bună soluţie pentru punerea în valoare a trunchiului rămas, astfel încât acesta să fie păstrat şi prezentat comunităţii într-un mod demn de semnificaţia sa. Îmi doresc ca acest trunchi să poată fi expus într-o zonă emblematică a Sectorului 2, ca element de memorie, educaţie şi respect faţă de natură, dar şi ca un semnal clar că tratăm cu responsabilitate patrimoniul verde al comunităţii noastre", a mai precizat Rareş Hopincă.

Pe data de 6 ianuarie, Fundaţia Eco-Civica a atras atenţia că s-a prăbuşit stejarul monument al naturii aflat la intersecţia bd. Ferdinand I cu str. Horei din Bucureşti.

"Era singurul stejar stradal din oraş, martor al foştilor Codri ai Vlăsiei, cu vârsta în jur de 300 de ani. Eco-Civica a propus primarului Nicuşor Dan exproprierea benzinăriei aşezată pe rădăcinile lui dar nu am apucat să finalizăm proiectul. Am luat probe de sol iar pământul lua foc de la chibrit, atât de mult era infestat de hidrocarburile provenite de la staţia de carburanţi", a transmis fundaţia, pe Facebook.