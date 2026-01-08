Un copil de 7 ani şi părinţii lui, ajutaţi de jandarmi după ce maşina lor s-a răsturnat din cauza poleiului, în Galaţi

Sursa foto: ISU

O familie din județul Brăila, aflată în drum spre casă după o vacanță petrecută la munte, a fost implicată, joi după-amiază, într-un accident produs pe raza județului Galați. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, maşina în care se aflau trei persoane a derapat și s-a răsturnat în afara drumului, în apropierea comunei Cuca. Jandarmii care se deplasau în misiune de menținere a ordinii publice au ajuns la faţa locului când un copil de 7 ani şi părinţii acestuia se autoevacuau.

Conducătorul auto a reușit să se evacueze singur din vehicul, iar la sosirea jandarmilor acesta scotea copilul din interiorul autoturismului. Femeia, care inițial a comunicat jandarmilor că nu poate ieși din mașină, a reușit ulterior să se evacueze în siguranță, fără sprijin.

Având în vedere situația constatată, jandarmii au apelat imediat numărul unic de urgență 112 pentru solicitarea unui echipaj medical de urgență. Până la sosirea acestuia, copilul și femeia au fost urcați în autospeciala de jandarmerie. Un echipaj de ambulanță aflat în tranzit către municipiul Galați, care transporta un pacient, a oprit pentru a evalua medical persoanele implicate în accident, până la sosirea echipajului de prim-ajutor.

Jandarmii au rămas la fața locului până la sosirea echipajului medical de urgență.