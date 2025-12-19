Sebastian Burduja, despre tranzacţia E.ON România către MVM care a picat: "Niciodată nu au pus maghiarii presiune pe noi, românii"

Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei şi lider PNL Bucureşti. Sursa foto: Agerpres

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a declarat vineri seara, în exclusivitate, la Antena 3 CNN despre vânzarea E.ON România către MVM care a picat că "niciodată nu au pus maghiarii presiune pe noi, românii". La începutul anului, politicianul a precizat că investigațiile de securitate vor analiza detaliile ofertei maghiare şi a caracterizat tranzacţia ca fiind o problemă de siguranţă naţională.

Tranzacţia prin care ungurii de la MVM voiau să cumpere E.On România a picat oficial. Oficialii din cadrul companiei maghiare au transmis că regretă că nu a fost susţinută tranzacţia de Guvernul României. Grupul MVM este controlat direct de Guvernul de la Budapesta, respectiv de Viktor Orban şi ar fi trebuit să preia afacerile din ţara noastă legate de furnizare de gaze şi de energie electrică.

"Vreau să vă mai spun un lucru foarte important și cred că îl spun în premieră: am avut multiple contacte cu partea maghiară, cu Péter Szijjártó, ministrul de Externe și al Energiei de la Budapesta, cu care am dezvoltat o relație de prietenie. Pot spune și vreau să spun că niciodată nu au pus maghiarii presiune pe noi, românii, să aprobăm această tranzacție. Anumite nemulțumiri le-am constatat, mai degrabă din planul politicii interne, au fost și niște declarații la vremea respectivă pentru nerealizarea acestui proiect", a declarat fostul ministru al Energiei în cadrul unei intervenţii telefonice la "Exces de putere", emisiune difuzată la Antena 3 CNN.

Întrebat de Oana Zamfir, moderatoarea emisiunii "Exces de putere", despre considerentele pentru care a numit tranzacţia MVM - E.ON România ca fiind "o problemă de siguranţă naţională", Sebastian Burduja a spus: "Este finalul acestei epopei, care durează de aproape un an de zile. Îmi amintesc că, în decembrie, anul trecut, apărea acest anunț al intenției de preluare a E.ON Furnizare de către această companie maghiară MVM și, la vremea respectivă, eu am spus public că tranzacția necesită o analiză foarte atentă din partea statului român, pe mai multe paliere. Un palier era legat de legăturile acestei companii maghiare cu Federația Rusă, atât în zona gazelor, cât și în zona energiei nucleare. Al doilea palier era prețul tranzacției, unul foarte mare".

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a semnalat la vremea anunţului iniţial prinvind vânzarea E.ON România către compania maghiară că aici s-ar putea să fie multe semne de îngrijorare. În plus, el a sesizat Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe în legătură cu intenția MVM Grup de a achiziționa E.ON Energie România.

Totodată, în ianuarie, Sebastian Burduja l-a informat pe ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, că România se opune preluării E.ON de către MVM.

Sebastian Burduja, despre motivele îngrijorătoare privind vânzarea E.ON România către MVM

În timpul declaraţiilor, Burduja a explicat care au fost principalele motive care l-au îngrijorat pe vremea când era ministru al Energiei în legătură cu vânzarea E.ON România către compania maghiară MVM.

"Da, doar că am luat tranzacții similare din sectorul energetic, alte companii de furnizare care fuseseră vândute, am utilizat o procedură standard: se înmulțește numărul de clienți cu o anumită valoare și se ajunge la o acea sumă. Deci, E.On România – 3 milioane de clienți. Faceți un calcul, cam care este valoarea fiecărui client din portofoliu.

În plus, noi am analizat cu mare atenție atunci, la minister această tranzacție și am semnalat Comisiei de examinare și, ulterior, CSAT-ului faptul că nu exista o garanție a protecției datelor clienților români și, de asemenea, nu exista nicio opreliște în calea MVM de a vinde, ulterior, această companie altor entități", a mai spus fostul ministru al Energiei la Antena 3 CNN.

La întrebarea "Credeți că s-ar fi scurtat traseul ăsta al deciziei, dacă făceați parte, ca ministru al Energiei din CSAT?", Sebastian Burduja a răspuns astfel: "E o idee care merită atenție, indiferent cine e ministrul Energiei, din punctul meu de vedere, acest domeniu strategic ar trebui să fie reprezentat în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării".