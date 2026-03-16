Aliații tradiționali ai SUA văd China ca partener tot mai important, în urma politicilor lui Donald Trump, potrivit unui sondaj

Cetățeni din patru state, Canada, Germania, Franța și Marea Britanie, manifestă neîncredere față de relațiile externe cu SUA, determinate de deciziile președintelui Donald Trump, conform rezultatelor recente ale sondajului The Politico Poll.

Respondenții din aceste țări văd din ce în ce mai mult China ca un partener mai de încredere decât SUA și cred că colosul economic asiatic este lider în domeniul tehnologiilor avansate, inclusiv al inteligenței artificiale. În mod critic, europenii chestionați consideră că este posibilă reducerea dependenței de SUA, dar mai dificilă reducerea dependenței de China - sugerând noi încurcături care ar putea înclina drastic balanța puterii globale departe de Occident.

Acest lucru pare a fi determinat de perturbările aduse de Trump. Majoritatea respondenților din Canada și Germania au fost de acord că orice încercări de apropiere de China se datorează faptului că SUA au devenit un partener nesigur - nu pentru că China însăși a devenit un stat mai fiabil. Mulți respondenți din Franța (38%) și Marea Britanie (42%) au împărtășit, de asemenea, acest sentiment.

Potrivit sondajului, administrația Trump pare să fi răsturnat „ordinea internațională bazată pe reguli” din trecut cu politici dure care au izolat SUA pe scena globală. Acestea includ ajutorul lent acordat Ucrainei, amenințarea aliaților NATO cu sancțiuni economice și retragerea din instituțiile internaționale majore, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății și Consiliul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. Tarifele sale punitive de Ziua Eliberării, precum și amenințările de a anexa Groenlanda și de a face din Canada „al 51-lea stat”. Acțiunile nu au făcut decât să tensioneze și mai mult relațiile cu aliații de top.

Beijingul a profitat de ocazie pentru a cultiva legături comerciale mai bune cu țările europene care caută o alternativă la tarifele mari impuse de SUA la exporturile lor. În octombrie anul trecut, Beijingul a găzduit un forum menit să consolideze investițiile reciproce cu Europa. Mai recent, înalți oficiali chinezi au descris legăturile UE-China ca pe un parteneriat, mai degrabă decât ca pe o rivalitate.

„Administrația a sprijinit narațiunea chineză comportându-se ca un bătăuș”, a declarat pentru Politico Mark Lambert, fost secretar de stat adjunct pentru China și Taiwan în administrația Biden. „Toată lumea recunoaște încă provocările pe care le prezintă China - dar acum, Washingtonul nu mai lucrează în parteneriat și se concentrează doar pe sine.”

Aliații tradiționali ai SUA optează tot mai mult pentru apropierea de China

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a declarat o „ruptură” între Ottawa și Washington în ianuarie și a susținut această retorică prin încheierea unui acord comercial cu Beijingul în aceeași lună. Regatul Unit a semnat mai multe acorduri de export de mare valoare cu China la scurt timp după aceea, în timp ce atât președintele francez Emmanuel Macron, cât și cancelarul german Friedrich Merz s-au întors de la summiturile recente de la Beijing cu comenzi de achiziție chinezești pentru produse europene.

În schimb, mai puțini respondenți din aceste țări cred că ar fi posibil să se reducă dependența de China - o dovadă a dominației Beijingului asupra lanțurilor de aprovizionare globale.

Sentimentul este cel mai puternic în rândul tinerilor. Tinerii adulți pot fi atrași de China ca alternativă la hegemonia culturală a SUA.

Respondenții cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani au fost semnificativ mai susținători decât colegii lor mai în vârstă în construirea unei relații mai strânse cu China.

Un studiu recent comandat de Institutul de Studii Europene de la Academia Chineză de Științe Sociale - un think tank cu sediul la Beijing - sugerează că majoritatea tinerilor europeni își obțin informații despre China și viața chineză prin intermediul rețelelor de socializare.