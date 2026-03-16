Alegeri „parlamentare” în Coreea de Nord. Prezența la vot a fost de 99,99%

1 minut de citit Publicat la 13:02 16 Mar 2026 Modificat la 13:10 16 Mar 2026

Nord-coreeni votează la o secție de vot lista delegaților Marii Adunări Naționale. Foto: Profimedia Images

În Coreea de Nord au avut loc duminică alegeri pentru Marea Adunare Națională, echivalentul forului legislativ din această țară. Prezența la vot a fost de 99,99% a anunțat presa de stat de la Phenian, preluată de publicația japoneză NKH World.

Alegătorii nord-coreeni au avut de ales o listă prestabilită de candidați din partea Partidului Muncitoresc.

În Coreea de Nord există un partid unic - Partidul Muncitoresc, condus de secretarul general Kim Jong Un.

Kim Jong Un a votat la aceste alegeri la o secție de votare organizată într-o exploatare a cărbunelui din provincia Phyongan, aflată în sudul țării.

La alegerile precedente pentru Marea Adunare Națională a Coreei de Nord, desfășurate în 2019, cei 687 de candidați ai partidului, din mai multe circumscripții electorale și aflați pe lista propusă alegătorilor, au câștigat alegerile cu un procent de 100%.

Alegerile de duminică s-au desfășurat după ce Partidul Muncitoresc și-a ales o nouă conducere, în cadrul unui congres organizat luna trecută.

În mod normal, alegerile „parlamentare” din Coreea de Nord au loc la fiecare cinci ani. Faptul că, de această dată scrutinul s-a desfășurat după 7 ani e considerat de observatorii și specialiștii în politica de la Phenian, că acest termen a fost prelungit pentru a coincide cu desfășurarea congresului Partidului Muncitoresc.