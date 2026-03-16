Dosare de cetățenie română aranjate pe bani: un angajat al Consulatului din Cahul a fost reținut

Poliția Republicii Moldova. sursa foto: Getty

Două persoane, între care un angajat al Consulatului General al României din Cahul și administratoarea unei firme care se ocupa de pregătirea documentelor pentru redobândirea cetățeniei române, au fost reținute pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență. Reținerile au avut loc după ce ofițeri ai Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurori ai Procuraturii Anticorupție au efectuat luni peste 20 de percheziții, scrie Moldpres, citată de Agerpres.

Potrivit probelor strânse de anchetatori, una dintre persoanele vizate ar fi activat sub acoperirea unei societăți cu răspundere limitată specializată în pregătirea documentelor necesare cetățenilor Republicii Moldova care solicită redobândirea cetățeniei române, precum și în servicii de traducere și apostilare. Aceasta ar fi susținut că are influență asupra unor angajați ai Oficiului stării civile din municipiul Cahul și ai Consulatului General al României din Cahul.

Anchetatorii spun că femeia, împreună cu alte persoane, ar fi cerut și ar fi primit bani de la solicitanți care nu ar fi îndeplinit condițiile pentru obținerea cetățeniei române. Suspecții le-ar fi promis acestora că pot interveni, prin intermediul unor funcționari publici, pentru a obține mai rapid și cu prioritate documentele de stare civilă necesare.

De asemenea, persoana vizată ar fi facilitat înregistrarea fictivă a unor vize de reședință temporară în municipiul Cahul și în alte raioane aflate în jurisdicția Consulatului General al României din Cahul, astfel încât solicitanții să îndeplinească criteriile teritoriale necesare pentru depunerea dosarelor de redobândire a cetățeniei române.

Potrivit CNA, aceeași persoană ar fi pretins și primit bani și în alte situații, susținând că ar avea influență asupra unor persoane publice din cadrul Direcției examinare a conducătorilor auto Cahul a Agenției Servicii Publice, pentru a facilita promovarea probelor teoretice și practice ale examenului auto și obținerea permisului de conducere.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii încearcă să stabilească toate circumstanțele cazului și să identifice toate persoanele implicate în presupusa rețea infracțională.