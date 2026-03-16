Primăria Sectorului 1 lansează un serviciu online pentru verificarea maşinilor ridicate de pe domeniul public

1 minut de citit Publicat la 12:42 16 Mar 2026 Modificat la 12:42 16 Mar 2026

sursa foto: Primăria Sectorului 1

Primăria Sectorului 1 a introdus un nou serviciu online care le permite șoferilor să afle rapid dacă autoturismul lor a fost ridicat de pe domeniul public, notează Agerpres.

„Verificaţi online dacă v-a fost ridicată maşina. Am lansat pe site-ul Primăriei Sectorului 1 un nou serviciu online prin care puteţi afla rapid dacă autoturismul dumneavoastră a fost ridicat de pe domeniul public. Tot ce trebuie să faceţi este să accesaţi butonul 'Verifică autovehiculul', disponibil pe prima pagină a site-ului primăriei, în secţiunea Servicii online - Ridicări vehicule, şi să introduceţi numărul de înmatriculare al maşinii. Noul instrument vă ajută să verificaţi rapid dacă maşina se află în depozitul de vehicule ridicate, fără drumuri inutile sau telefoane pentru verificări”, informează Primăria Sectorului 1.

Autovehiculele pot fi ridicate de pe domeniul public atunci când sunt parcate neregulamentar, de exemplu pe treceri de pietoni, pe spații verzi, pe locuri rezervate persoanelor cu dizabilități sau destinate încărcării vehiculelor electrice.

De asemenea, pot fi ridicate și mașinile care blochează accesul în parcări de reședință sau în instituții publice, precum spitale, școli ori sedii administrative.

În aceeași categorie intră și vehiculele abandonate sau fără stăpân aflate pe terenuri din domeniul public.

Ridicarea mașinilor este dispusă la solicitarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 1 sau a Brigăzii de Poliție Rutieră.

Autoturismele ridicate pentru parcare neregulamentară pot fi recuperate de la adresa Strada Parcului nr. 65, vizavi de Monitorul Oficial.

În cazul vehiculelor abandonate sau fără stăpân, ridicate în baza Legii nr. 421/2002, acestea pot fi recuperate din Șoseaua Odăii nr. 3-5.

Mașinile sunt restituite proprietarului sau unei persoane împuternicite după întocmirea procesului-verbal de contravenție și plata tarifelor pentru ridicare, transport și depozitare.

Pentru autovehiculele parcate neregulamentar, taxa este de 425 de lei pentru cele de până la 5 tone și de 545 de lei pentru cele care depășesc această greutate, suma incluzând ridicarea, transportul și depozitarea.

În plus, se percepe o taxă de depozitare de 25 de lei pe zi, calculată din momentul în care vehiculul ajunge în parcul auto. Plata se face la sediul din Strada Parcului nr. 65.

În cazul vehiculelor abandonate sau fără stăpân, taxa de recuperare este de 2.000 de lei, conform legislației în vigoare, și se achită la sediul Direcției Generale Poliția Locală din Calea Griviței nr. 208-210.

Pentru informații suplimentare, proprietarii mașinilor ridicate pot apela Dispeceratul Poliției Locale Sector 1 la numărul 021/9540, disponibil non-stop.