Zboruri fantomă și înmatriculări false: Cum ocolește Iranul embargoul și cumpără avioane din străinătate, prin San Marino

De ani de zile, Republica Islamică Iran este supusă sancţiunilor Statelor Unite ale Americii şi nu a putut achiziționa legal avioane și piese de schimb de la companiile occidentale. Din acest motiv, Iranul s-a bazat pe piața neagră din Africa și Asia, iar acum San Marino a tras un semnal de alarmă cu privire la acest fenomen.

Pe 4 septembrie 2025, un Boeing 737 cu o vechime de 34 de ani, înmatriculat T7-HRA și înregistrat în micul stat San Marino , a decolat din Muscat, Oman , către o destinație necunoscută. Imediat ce a intrat în spațiul aerian iranian, aeronava și-a oprit transponderul și a dispărut de pe site-urile de urmărire a zborurilor, relatează Corriere della Sera. Nu a fost primul avion înmatriculat în San Marino care a zburat spre Republica Islamică și apoi a dispărut în aer, înainte ca războiul cu SUA și Israelul să oprească aviația civilă.

Zborurile fantomă

În mai 2025, un MD-83, cu numărul de înmatriculare T7-AKR, nu a mai fost reperat timp de câteva săptămâni la scurt timp după plecarea sa, tot din Oman. Apoi a reapărut la Teheran, purtând numărul de înmatriculare EP-TZC, adică înmatriculat în Iran și purtând însemnele companiei aeriene locale Ata Airlines. Iar atunci când nu sunt „înmatriculate” în San Marino, aceste avioane arborează steagurile unor țări precum Madagascar, Comore, insulele Bermude, Burundi, Nigeria, Congo, Burkina Faso și Mali.

Ce prevede embargoul

Embargoul occidental interzice, printre altele, vânzarea sau livrarea de aeronave comerciale către transportatorii iranieni. Interdicția se aplică și pieselor de schimb, ca de exemplu roți, motoare, aripi, chiar și scaune. Însă zeci de companii și intermediari au apărut pe piaţa neagră, având documentație falsificată și rute de livrare obscure.

Căutarea de avioane și piesele de schimb

Așa au ocolit companiile aeriene iraniene embargoul occidental pentru a continua să zboare până la închiderea spaţiului aerian pe 28 februarie. Au luat avioane înmatriculate în alte părți, unde sancțiunile americane nu pot fi aplicate, le-au înregistrat cu coduri naționale și le-au încorporat în propriile flote. Sau le -au demontat pentru a menține în funcțiune avioanele deja existente, recuperând piesele de schimb necesare.

Documentele de înmatriculare false

În ultimele luni, s-a înregistrat, însă o creştere a numărului de avioane care au fost înregistrate cu numere de înmatriculare false, emise de San Marino, o țară occidentală. Acest lucru a obligat Autoritatea Aviației Civile, cu sediul în Italia, să publice „informații critice de siguranță” privind „utilizarea ilegală a plăcuțelor de înmatriculare T7 ”. Această situaţie ar putea deveni o problemă pentru San Marino, care, deși nu este responsabil, ar putea ajunge pe lista neagră a Statelor Unite.

Semnalele de alarmă din San Marino

Din acest motiv, în ultimele săptămâni, autoritatea locală a informat OACI, Organizația ONU pentru Aviație Civilă, „că aeronavele enumerate mai jos operează cu documente de înmatriculare falsificate, despre care se presupune că sunt emise de autoritatea noastră”. Aceste documente, a precizat San Marino, „ nu sunt valabile, nu au fost emise de noi și nu corespund niciunei înmatriculări legale în registrul nostru național de aeronave”.

Codurile false căutate

Lista prescurtată include și codurile avioanelor dispărute în Iran: T7-AKR, T7-FRI, T7-HMD, T7-HRA și T7-TNA . San Marino a solicitat, de asemenea, statelor membre OACI să coopereze: „Dacă vreuna dintre aeronavele menționate se află în prezent pe teritoriul dumneavoastră, aceasta trebuie să fie imobilizată imediat la sol”. Dar tocmai din acest motiv, avioanele, care primesc adesea coduri deja utilizate de alte aeronave, au grijă să zboare doar pe coridoare „sigure”.

Daunele conflictului

În prezent, nu este clar câte dintre aceste avioane aduse ilegal în Iran sunt încă intacte. Avioane de vânătoare israeliene și americane au lovit în mod repetat infrastructura aeroportuară din Teheran și din împrejurimi, iar mai multe avioane de pasageri au fost avariate. Cu toate acestea, cei familiarizați cu dinamica țării consideră că, odată ce războiul se va termina, companiile aeriene locale vor reveni la importul de aeronave în același mod: folosind intermediari speciali și înmatriculări false.