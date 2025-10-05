Putin îl amenință pe Trump cu “distrugerea relațiilor” dacă va da Ucrainei arma cerută de Zelenski

2 minute de citit Publicat la 19:56 05 Oct 2025 Modificat la 19:56 05 Oct 2025

Putin susține că rachetele Tomahawk furnizate Ucrainei ar distruge relațiile ruso-americane. Sursă colaj foto: Hepta

O eventuală decizie a Statelor Unite de a furniza Ucrainei rachete de croazieră cu rază lungă Tomahawk va duce la "distrugerea relațiilor ruso-americane", a declarat președintele rus Vladimir Putin într-un interviu semnalat duminică de The Moscow Times.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de până la 2.500 de kilometri, fiind capabile să lovească ținte în adâncimea teritoriului rus.

"Am spus deja că acest lucru va duce la distrugerea relațiilor noastre, sau cel puțin a tendințelor pozitive emergente în aceste relații. Eu spun ceea ce gândesc, iar modul în care vor evolua lucrurile nu depinde doar de noi și nu depinde doar de mine", a spus Putin în interviul acordat jurnalistului Pavel Zarubin de la televizunea de stat.

Putin vorbește public despre rachetele Tomahawk de două ori în trei zile

Într-o declarație anterioară din 3 octombrie, făcută cu ocazia participării la Clubul de discuții Valdai, Putin s-a referit la același subiect.

El a descris posibilitatea transferului de rachete Tomahawk către Kiev drept o etapă "calitativ nouă" de escaladare a tensiunilor dintre Moscova și Washington.

"Va afecta acest lucru relațiile (dintre SUA și Rusia), în condițiile în care există o oarecare lumină la capătul tunelului? Sigur că da", a afirmat președintele rus la momentul respectiv, subliniind că rachetele de croazieră americane sunt o "armă puternică".

El a insistat că ucrainenilor le-ar fi imposibil să utilizeze rachetele Tomahawk fără implicarea directă a personalului militar american și că, prin urmare, orice livrare a unor astfel de rachete către Ucraina ar declanșa o nouă escaladare.

JD Vance: Decizia furnizării rachetelor Tomahawk în Ucraina îi va aparține lui Trump

Presa internațională a relatat că inițiativa de furnizare a rachetelor Tomahawk Ucrainei a fost anunțată după o întâlnire cu ușile închise între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU din septembrie.

Liderul ucrainean a solicitat armele, argumentând necesitatea de a crește presiunea asupra Rusiei pentru a relua procesul de negocieri.

Zelenski a afirmat ulterior că Trump a răspuns solicitării sale cu promisiunea că "va lucra la această chestiune"

La sfârșitul lunii septembrie, vicepreședintele american J.D. Vance a confirmat că administrația de la Washington discută, într-adevăr, posibilitatea transferului de rachete de croazieră Tomahawk în Ucraina.

Potrivit lui Vance, decizia finală îi va aparține lui Trump.

Surse guvernamentale SUA: E îndoielnic că Trump va putea, într-adevăr, să-i dea rachete Tomahawk lui Zekenski.

Între timp, surse guvernamentale americane, citate de Reuters, și-au exprimat îndoielile cu privire la materializarea unor astfel de livrări, în contextul în care rachetele Tomahawk existente sunt destinate Marinei militare SUA.

Potrivit surselor menționate, Casa Albă ar putea lua în considerare o opțiune alternativă, permițând aliaților europeni să achiziționeze alte arme cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina.