„Există probleme care nu pot fi discutate la telefon”. Zelenski merge la Casa Albă pentru a pregăti primirea temutelor rachete Tomahawk

Foto: Getty Images

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, se va întâlni cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, la Casa Albă, vineri, 17 octombrie, iar discuția va include și tema dotării Ucrainei cu rachete de croazieră Tomahawk. Conform unei surse anonime citate de Axios, cei doi lideri se vor întâlni față în față pentru a discuta acest subiect pentru că „există anumite probleme care nu pot fi discutate la telefon”.

Liderul american a confirmat întâlnirea cu Zelenski în timpul unei discuții cu reporterii la bordul aeronavei Air Force One. Zelenski și-a anunțat, de asemenea, intenția de a călători la Washington.

„Cred că trebuie să discutăm despre succesiunea pașilor pe care vreau să îi propun”, a declarat președintele ucrainean. El a specificat că principalul subiect al întâlnirii va fi dotarea Ucrainei cu sisteme de apărare aeriană și capacități de atac cu rază lungă de acțiune pentru a pune presiune asupra Rusiei.

Întâlnirea dintre Trump și Zelenski va continua conversațiile telefonice din 11 și 12 octombrie, în cadrul cărora au discutat despre atacurile Rusiei asupra rezervelor energetice ale Ucrainei și despre posibilitatea de a furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk. Această ultimă chestiune va fi esențială în discuțiile planificate la Casa Albă, au declarat pentru Axios două surse familiarizate cu pregătirile întâlnirii - „Există anumite probleme care nu pot fi discutate la telefon”, a explicat una dintre surse.

Anterior, Trump a declarat că ar putea discuta transferul de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina cu Vladimir Putin.

„Aș putea spune: «Uite, dacă acest război nu se rezolvă, le voi trimite rachete Tomahawk». Pot să le trimit. Tomahawk este o armă incredibilă, foarte ofensivă. Și, sincer, Rusia nu are nevoie de ea”, a spus Trump. El și-a exprimat speranța că Putin va fi de acord să pună capăt războiului. Altfel, a adăugat Trump, „se va termina rău pentru el”.

Zelenski, la rândul său, a afirmat că atacurile cu rachete Tomahawk, dacă SUA le va transfera la Kiev, vor fi făcute doar împotriva unor ținte militare, inclusiv a infrastructurii energetice a Rusiei. Putin avertizase, anterior, că transferul rachetelor Tomahawk la Kiev va marca o etapă „calitativ nouă” de escaladare și va „distruge” relațiile dintre Moscova și Washington. De asemenea, el a susținut că apărarea aeriană rusească este pregătită să intercepteze rachetele americane și că utilizarea lor de către Ucraina nu va altera echilibrul de putere pe câmpul de luptă.

Raza de acțiune a rachetelor Tomahawk, în funcție de versiune, variază între 1.600 și 2.500 km. Dacă acestea ar fi transferate în Ucraina, până la 1.945 de instalații militare rusești s-ar afla în raza lor de atac, potrivit experților de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Aceștia cred că Ucraina ar putea perturba operațiunile armatei ruse pe front, vizând zonele din spate care o aprovizionează cu arme și îi sprijină operațiunile ofensive.

Zelenski pentru a treia oară la Washington, în al doilea mandat al lui Trump

E vorba de cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington în al doilea mandat al lui Donald Trump.

„Mă voi întâlni cu preşedintele Trump la Washington săptămâna aceasta”, a declarat preşedintele ucrainean, luni, într-o conferinţă de presă la Kiev, alături de şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas.

„Trebuie să discutăm o serie de măsuri pe care vreau să le propun preşedintelui”, a adăugat el, precizând că va avea şi „alte întâlniri” cu oficiali americani.

El a menţionat, în special, întâlniri în Statele Unite cu reprezentanţi ai „companiilor militare” şi cu membri ai Congresului SUA.

„Subiectul principal va fi apărarea aeriană, dar voi avea şi întâlniri cu companii din sectorul energetic”, a continuat el.

În ultimele zile, Ucraina a fost ţinta unor noi valuri de bombardamente ale Rusiei asupra infrastructurii sale energetice, care ameninţă să priveze mulţi ucraineni de electricitate şi căldură pe măsură ce se apropie iarna.

O delegaţie de importanţi oficiali ucraineni, între care prim-ministra Iulia Sviridenko, şeful administraţiei prezidenţiale, Andrii Iermak, şi secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare, Rustem Umerov, se află deja în drum spre Statele Unite, a transmis Zelenski, luni seara, pe Twitter.

„Sunt recunoscător preşedintelui Trump pentru dialogul nostru şi pentru sprijinul său”, a adăugat el în mesaj.

Rusia amenință

Kremlinul a amenințat, săptămâna trecută, că livrarea de Tomahawk către Ucraina ar putea fi considerată dotare cu arme nucleare. Purtătorul de cuvânt al lui Putin spune că „aceasta va fi o rundă serioasă de escaladare”.

„Aceasta va fi o rundă serioasă de escaladare, care, în același timp, nu va putea schimba starea de fapt de pe front pentru regimul de la Kiev (felul în care se referă dictatura de la Kremlin la guvernul ales democratic al Ucrainei - n. red.). Dar aici este important să fim conștienți că, dacă facem abstracție de diverse nuanțe, vorbim despre rachete care pot fi nucleare”, a declarat Dmitri Peskov.

Prin urmare, a repetat Peskov, „aceasta este o rundă de escaladare cu adevărat serioasă.”

Donald Trump a spus că deja „a cam luat” o decizie cu privire la furnizarea de rachete Tomahawk, dar că dorește mai întâi să știe ce anume vrea să facă Ucraina cu ele. Trump nu a dezvăluit spre ce înclină.

„Înțelegem că trebuie să așteptăm, probabil, declarații mai clare, dacă vor urma”, a spus Peskov. „În ceea ce privește livrarea de arme – mai întâi au loc livrările, iar apoi sunt făcute declarațiile. Cel puțin, așa a fost întotdeauna sub administrația Biden, suntem conștienți de asta. La fel și de data aceasta – vom vedea”.