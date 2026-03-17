Alexandru Avram: Lucrăm activ pentru ca protecția mediului să devină un motor al dezvoltării economice și nu o frână a acesteia

Alexandru Avram, secretar general al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Sursa foto: Agerpres

Autoritățile din România lucrează activ pentru ca protecția mediului să devină un motor al dezvoltării economice și nu o frână a acesteia, iar un exemplu de succes în acest sens este sistemul de garanție-returnare, a declarat, luni, Alexandru Avram, secretar general al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, la evenimentul de lansare a celui mai recent Studiu economic dedicat României, realizat Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), potrivit Agerpres.

"Lansarea de astăzi a ediției 2026 a Studiului economic pentru România realizat de OCDE este mai mult decât realizarea unei prezentări, sau mai mult decât un raport. Este o oglindă în care ne privim ca stat, ca societate și ca economie. În calitate de coordonator național al aderării la OCDE pe domeniul mediu, mă bucur să constat importanța acordată protejării mediului în studiul economic, care este în sine o strategie națională de dezvoltare și un document programatic", a spus Alexandru Avram.

Potrivit oficialului, obiectivul ferm al aderării la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică arată ambiția țării noastre de a face parte din clubul select al economiilor dezvoltate ale lumii, cu reguli clare, și instituții și politici publice solide.

"(...). Am prezentat parcursul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pe durata acestui proces prin obținerea avizelor pentru domeniul chimicale și biotehnologie, precum și avizul pentru politicile de mediu, EPOC, unde, în domeniul economiei circulare am subliniat importanța Sistemului de Garanție Returnare, care a înregistrat până la finalul anului 2025: 8,5 miliarde de ambalaje colectate", a subliniat Alexandru Avram într-o postare făcută pe Facebook, care a fost însoţită de trei imagini, iar în una se află secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, care a fost prezent luni la București, unde s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan, dar și cu premierul Ilie Bolojan.

"Tranziția verde nu este doar o temă secundară, este una dintre marile transformări economice ale secolului, un veritabil început de ciclu Kontratiev. România are șansa de a fi astăzi parte a acestei transformări. Avem unul dintre cele mai valoroase ecosisteme naturale din Europa, păduri, care sunt un patrimoniu întreg pentru regiunea noastră, și un potențial semnificativ pentru dezvoltarea energiei verzi și economiei circulare. Aceste avantaje vin însă și cu responsabilități", a mai punctat Alexandru Avram, potrivit Agerpres.

El a subliniat că, așa cum reiese și din raportul lansat luni, este important să gestionăm riscurile climatice, să creștem reziliența și capacitatea noastră de adaptare la aceste schimbări.

"De aceea, lucrăm activ pentru ca protecția mediului să devină un motor al dezvoltării economice și nu o frână a acestuia. Iar un exemplu de succes pe care îl prezentăm astăzi este sistemul de garanție-returnare, unde peste 8,5 miliarde de ambalaje nu se mai găsesc în râurile, în pădurile, în parcurile naționale ale țării noastre, ci s-au regăsit într-un veritabil sistem de economie circulară. Ne dorim să continuăm să valorificăm cooperarea cu OCDE, astfel încât economia țării noastre să devină mai competitivă, mai inovatoare, mai rezilientă și mai verde", a transmis oficialul MMAP.

Potrivit raportului publicat luni de OCDE, finanțele publice ale României s-au deteriorat semnificativ, ceea ce prezintă riscuri la adresa sustenabilității pe termen lung a finanțelor publice, iar pentru a evita acest lucru Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică spune că este nevoie de creșterea eficienței cheltuielilor publice, precum și de extinderea bazei de impozitare și îmbunătățirea conformității fiscale.

Pe de altă parte, OCDE apreciază că recenta reformă a pensiilor, în special prin creșterea vârstei de pensionare pentru femei, limitarea pensiilor speciale și introducerea de noi reguli de indexare, este un pas pozitiv către îmbunătățirea sustenabilității sistemului de pensii și încurajarea participării forței de muncă.

În același timp, România se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a crește cheltuielile pentru sănătate, educație, asistență socială și inovare, pentru a sprijini o creștere incluzivă. De asemenea, salariile din sectorul public reprezintă o pondere tot mai mare din cheltuielile guvernamentale, ceea ce necesită un control mai strict.