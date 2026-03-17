Nicușor Dan a donat sânge la Palatul Cotroceni, alături de alți angajați: „Astfel de gesturi simple pot face o diferență”

Președintele Nicușor Dan a donat sânge împreună cu mai mulți angajați din Administrația Prezidențială, la Palatul Cotroceni. Șeful statului a postat imaginile pe rețelele sociale și a transmis și un mesaj cu această ocazie. „Donarea de sânge salvează vieți”, a subliniat acesta.

Președintele României a mai adăugat că Sala Unirii din Palatul Cotroceni s-a transformat marți într-un spațiu al solidarității, susținând că „prin gesturi simple și acțiuni ușor de realizat, putem face o mare diferență” în situații critice.

„Donarea de sânge salvează vieți! Împreună, prin gesturi simple și acțiuni ușor de realizat, putem face o mare diferență. Sunt semeni care trec prin experiențe și traume cumplite, prin accidente sau intervenții medicale complicate. În aceste situații dramatice, este esențial ca spitalele să poată asigura transfuziile necesare.

Astăzi, Sala Unirii din Palatul Cotroceni s-a transformat într-un spațiu al solidarității. Administrația Prezidențială a găzduit o inițiativă de donare de sânge cu scopul de a atrage atenția asupra acestei realități constante - nevoia critică de rezerve de sânge în sistemul medical.

Dincolo de statutul oficial, suntem în primul rând o comunitate, iar puterea exemplului este poate cel mai important mesaj pe care îl putem transmite. De aceea, încurajez, de mulți ani, donarea periodică de sânge.

Le mulțumesc colegilor care s-au alăturat acestui demers fără ezitare și partenerilor de la Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale “Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu” pentru sprijinul acordat. La acest Centru, orice persoană poate dona sânge zilnic de la 7:00 la 12:00”, a scris președintele Nicușor Dan, pe rețeaua X.

pic.twitter.com/ji0azxW80I — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) March 17, 2026

Datele oficiale arată că mai puțin de 2% din populație donează regulat sânge în România. Cei care aleg să facă asta primesc 280 de lei pentru o sesiune de donare, iar pe lângă acești bani, donatorii beneficiază de o zi liberă de la serviciu şi 50% reducere la transportul în comun.

Pentru a dona sânge, trebuie îndeplinite următoarele criterii:

-vârsta între 18 şi 60 ani;

o greutate mai mare de 50 kg;

puls regulat: 60 - 100 bătăi/minut şi tensiune arterială sistolică între 100 şi 180 mmHg;

să nu fi suferit în ultimele şase luni intervenţii chirurgicale;

în cazul femeilor, să nu fie însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală;

să nu existe un istoric medical de hepatită (de orice tip), TBC, sifilis, malarie, epilepsie şi alte boli neurologice, boli psihice, bruceloză, ulcer, diabet zaharat, boli de inimă, boli de piele - psoriazis, vitiligo, miopie forte - peste şase dioptrii, cancer.