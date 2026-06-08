Un arbitru care trebuia să fie prezent la Cupa Mondială 2026 a fost întors de pe Aeroportul Internațional din Miami

Arbitrul somalez Omar Artan. Foto: Profimedia Images

Omar Artan, arbitrul somalez care ar fi trebuit să fie prezent la Cupa Mondială 2026, a fost întors din drum de autoritățile americane, după ce demersurile Ambasadei din Nairobi pentru a-i permite accesul în SUA au eșuat. Informația a fost dezvăluită de cunoscutul jurnalist Romain Molina, scrie Eurosport.

Omar Artan era pe cale să scrie istorie la Cupa Mondială. Arbitrul a fost inclus de FIFA pe lista centralilor care ar fi trebuit să fie prezenți la turneul final din America de Nord, însă ultimele săptămâni au fost un adevărat calvar pentru somalez, „telenovela” terminându-se cu trimiterea sa înapoi de către autoritățile din Statele Unite ale Americii.

Politica de acordare a vizelor celor din Somalia este foarte strictă în SUA. Practic, toate persoanele de pe teritoriul țării africane nu au voie să intre în țară, cu doar câteva excepții. În teorie, se poate aplica pentru vize temporare, însă procesul este extrem de sever și rata de respingere este uriașă.

Inițial, Omar Artan nu a primit viză pentru a intra în Statele Unite ale Americii, dar grație efortului Ambasadei Somaliei din Nairobi (Kenya), el a obținut un pașaport diplomatic. Arbitrul a sosit luni pe Aeroportul Internațional din Miami, iar autoritățile americane nu l-au lăsat să intre în țară. Informația a fost dezvăluită de Romain Molina, jurnalist care a scris pentru publicații importante de-a lungul carierei, precum The New York Times, BBC și CNN.

Nommé par la FIFA pour officier durant la Coupe du Monde, l'arbitre somalien ?? Omar Artan s'est vu refuser l'entrée sur le territoire américain



Vu ses difficultés pour obtenir un visa, il avait bénéficié du soutien de l'ambassade somalienne de Nairobi qui lui a notamment permis… pic.twitter.com/xdibnK3OZC — Romain Molina (@Romain_Molina) June 8, 2026

Centralul a fost trimis la Istanbul, unde așteaptă să vadă ce va face FIFA. Probabil că el ar putea conduce partide din Mexic sau Canada, însă „casa” arbitrilor pe parcursul Cupei Mondiale este la Miami.

O reacție oficială nu a apărut până acum și motivul pentru care acestuia nu i s-a permis accesul pe teritoriul Statelor Unite ale Americii nu este încă cunoscut. Situația este cea mai recentă din lungul șir al scandalurilor privind vizele la Cupa Mondială și rămâne de văzut care va fi răspunsul celor de la FIFA.

Omar Artan a devenit arbitru FIFA în 2018, iar în ianuarie 2024 a scris istorie la partida dintre Tunisia și Namibia de la Cupa Africii pe Națiuni, fiind primul central somalez care conduce un meci în cadrul acestei competiții. El a arbitrat și returul finalei Ligii Campionilor Africii din 2025, partidă câștigată de Pyramids în fața celor de la Mamelodi Sundowns, scor 2-1, după ce în tur se înregistrase o remiză.