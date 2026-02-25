Pedepse mai mici pentru omor după un denunț pentru două „bile”. Procuroarea care vrea să fie șefa DIICOT trage semnalul de alarmă

Interviurile candidaților pentru posturile de conducere ale marilor parchete continuă miercuri, după ce toți cei 19 procurori înscriși în cursă au fost declarați eligibili. Ioana-Bogdana Albani, care își dorește funcția de procuror-şef al DIICOT, a expus o vulnerabilitate a sistemului care este exploatată de inculpați. Mai exact, aceasta a spus că persoane acuzate de omor, de exemplu, beneficiază de reduceri ale pedepselor după ce fac denunțuri și dau informații procurorilor despre fapte minore pe traficul de droguri, relatează Agerpres.

În timpul interviului susţinut în faţa unei comisii conduse de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, Ioana-Bogdana Albani a afirmat că există „neregularităţi punctuale” la DIICOT în legătură cu denunţurile făcute „nu din mărinimie” de diverşi inculpaţi.



„Este un fenomen, este vorba de neregularităţi punctuale constatate, dar care pot vulnerabiliza activitatea Direcţiei. În cursul anului trecut, s-a desfăşurat un amplu control cu o tematică sensibilă, cea a înregistrării denunţurilor persoanelor care au fost inculpate şi fac acest lucru, nu din mărinimie, ci pentru a-şi asigura o situaţie mai confortabilă, o pedeapsă mai mică.

Denunţul, dacă este valorificat, poate reduce la jumătate limitele între care se poate stabili o pedeapsă. Au fost constatate neregularităţi, unele dintre ele în anumite zone, să spunem, sistematic, în altele, din necunoaştere sau poate din neglijenţă; este vorba doar de circuitul şi înregistrarea acestor denunţuri, nu este vorba de cum sunt ele soluţionate. Controlul nu a avut ca obiect să intervină în soluţia vreunui procuror în acest sens, ci doar circuitul”, a spus Albani.

În opinia sa, este inacceptabil ca un inculpat să facă denunţ pentru două „bile” (droguri - n.red) la structurile teritoriale ale DIICOT şi procurorul care a primit acel denunţ să nu verifice dacă inculpatul respectiv a fost trimis în judecată de structura centrală a DIICOT pentru fapte mai grave.



„Circuitul este foarte important şi este o vulnerabilitate, nu pentru că se întâmplă sistemic, ci pentru că se întâmplă. Şi se poate profita în mod clar în mediul infracţional. Ei vin către noi cu informaţii, cele pe care ei le consideră necesare şi utile. Şi atunci, respectarea ordinului pe care îl avem, intern, cu privire la circuitul denunţurilor chiar trebuie să fie respectat.

Nu poate fi acceptat ca un inculpat trimis de judecată de structura centrală să depună un denunţ în structura teritorială, structura teritorială să nu verifice, cum spune ordinul, cine l-a trimis în judecată şi să purceadă mai departe la acordarea beneficiilor, fără ca procurorul care l-a trimis în judecată să poată şi el aprecia cumva dacă două 'bile' cumpărate echivalează cu kilogramul de droguri cu care tu l-ai prins”, a explicat Albani.



Ioana-Bogdana Albani a dezvăluit că a existat chiar o „critică” la adresa DIICOT din partea DNA în legătură cu denunţuri făcute pe trafic de droguri de persoane acuzate de alte infracţiuni, dând ca exemplu şi inculpaţi trimişi în judecată pentru omor sau tentativă de omor.



„Cu mai mulţi ani în urmă, a fost formulată o critică la adresa DIICOT chiar de către DNA, în sensul că inculpaţi trimişi în judecată de ei pentru fapte complexe formulau denunţuri la DICOT pe droguri, fiind varianta cea mai simplă şi obţineau prin valorificarea acestor denunţuri, prin trimiterea la instanţă a hârtiilor necesare reducerea limitelor de pedeapsă pentru acele infracţiuni importante.

V-aş mai da şi un alt exemplu. Sunt trimişi în judecată pentru omor, tentativă de omor, fac denunţ pe droguri, pe fapte relativ minore. Şi această persoană, vorbesc de cel acuzat de omor, pentru a-şi îndulci pedeapsa, formulează un denunţ la noi, într-o structură, pentru trafic de droguri. El nu are treabă cu traficul de droguri, este denunţătorul. Dar va beneficia (de reducerea pedepsei - n.red), chiar dacă va da două 'bile', cum spunem în limbajul nostru obişnuit. (...) Controlul deja este terminat şi are nişte constatări”, a mai spus Albani, care este procuror-şef serviciu la DIICOT - Structura centrală.

Potrivit calendarului privind procedura de selecţie, între 23 şi 26 februarie, procurorii vor susţine un interviu în faţa ministrului Justiţiei şi a unei comisii, iar în 2 martie rezultatele selecţiei vor fi publicate pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei.

În aceeaşi zi, ministrul va înainta propunerile Secţiei pentru procurori a CSM, pentru emiterea avizului consultativ. Decizia finală aparţine preşedintelui Nicuşor Dan.