A cerut-o de soţie după 45 de ani de la despărţirea din tinereţe. Imaginile de pe aeroportul din Chişinău au devenit virale

A cerut-o de soţie după 45 de ani de la despărţirea din tinereţe. Sursa foto: captură video

O femeie a fost cerută de soţie la 45 de ani de la despărţirea de iubitul pe care l-a avut în tinereţe. Povestea lor de dragoste s-a întrerupt atunci chiar înainte de nuntă, când părinţii s-au opus relaţiei lor. Viaţa le-a oferit însă o a doua şansă.

Întâlnirea dintre cei doi parteneri, ajunşi la vârste înaintate acum, a fost organizată de nepoţi pe aeroportul din Chişinău. Imaginile cu cererea inedită în căsătorie au devenit virale pe reţelele sociale.

Bărbatul i-a pregătit o mare surpriză femeii pe care a iubit-o încă din tinereţe, dar cu care n-a apucat să se însoare, din cauză că s-au opus familiile. Pe aeroportul din Otopeni, acesta a îngenuncheat în faţa partenerei şi-a oferit inelul de logodnă.

Ceilalţi călători, aflaţi în aerogară, s-au oprit şi au admirat gestul romantic. Totul a fost pus la cale alături de nepoatele celor doi protagonişti.

Femeia a spus "da", iar acum cei doi se pregătesc de nuntă.