Surse: Toți candidații la șefiile Parchetelor au trecut de proba dosarelor și merg mai departe în etapa de interviuri

1 minut de citit Publicat la 12:02 16 Feb 2026 Modificat la 12:06 16 Feb 2026

Lista candidaților eligibili pentru șefia Parchetelor va fi publicată luni pe site-ul Ministerului Justiției. FOTO: INQUAM PHOTOS - George Călin

Toți cei 19 procurori înscrişi în cursă pentru conducerea Parchetelor au fost declarați eligibili și vor merge mai departe în etapa de interviuri, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Luni s-a încheiat prima etapă a procedurii.

Dosarele depuse de cei 19 procurori înscrişi în cursă au fost analizate și toți au trecut proba dosarelor.

Pentru şefia Parchetului General s-au înscris două nume: Cristina Chiriac, actuala şefă a DNA Iaşi, şi procurorul militar Bogdan Pîrlog, cunoscut şi pentru numeroasele acţiuni disciplinare iniţiate de-a lungul timpului.



La conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie candidează Tatiana Toader şi Ioan Viorel Cerbu, ambii adjuncţi ai DNA, dar şi Vlad Grigorescu, procuror în cadrul DIICOT.



În ceea ce priveşte DIICOT, competiţia este şi mai strânsă. Cinci procurori aspiră la funcţia de procuror-şef, printre care actuala conducătoare a structurii, Alina Albu. Pe listă se mai află Ioana Bogdana Galbani, procuror la structura centrală, Antonia Diaconu, de la DIICOT Piteşti, Codrin Horaţiu Miron, de la DIICOT Timişoara, şi, din nou, Bogdan Pîrlog.



Actualii şefi ai Parchetului General şi ai DNA nu şi-au depus candidatura pentru un nou mandat la conducerea instituţiilor pe care le coordonează în prezent, însă îşi doresc alte funcţii.

Marius Voineag vizează postul de adjunct al procurorului general, iar Alex Florenţa candidează pentru funcţia de adjunct al DIICOT.



Potrivit calendarului privind procedura de selecţie, între 23 şi 26 februarie, procurorii vor susţine un interviu în faţa ministrului Justiţiei şi a unei comisii, iar în 2 martie rezultatele selecţiei vor fi publicate pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei.

În aceeaşi zi, ministrul va înainta propunerile Secţiei pentru procurori a CSM, pentru emiterea avizului consultativ.

Decizia finală aparţine preşedintelui Nicuşor Dan.