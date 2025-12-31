Oamenii anului 2025: cine sunt cei care au semănat ordine și cei care au adus furtuna

Duminică, la ora 19:00, vom trage linie şi vom desemna personajele anului.Foto: Getty Images

La fiecare final de săptămână la The Week with CNN v-am prezentat personajele de pe scena publică ce s-au remarcat cu acţiuni şi iniţiative bune pentru cetăţeni, dar şi pe cele care ori n-au reuşit să facă nimic sau, mai mult, prin iniţiativele lor, au adus nelinişte. Duminică, la ora 19:00, vom trage linie şi vom desemna personajele anului.

Duminică, 4 ianuarie, vom afla împreună cine a demonstrat cu fapte concrete şi cine a aruncat doar cu vorbe în vânt în anul 2025. Cine a reuşit să pună un grăunte de ordine în haosul autohton sau cine a adus doar furtună cu gândul la propriile interese.

Personajele anului 2025, un an cu alegeri şi răsturnări de situaţie, un an cu austeritate şi promisiuni de mai bine, duminică, la The Week with CNN.