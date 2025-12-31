Procurorii vor să afle cu ce substanţă a fost sedată femeia ucisă de fiica ei pentru averea de peste 1 milion de euro

Procurorii vor să afle cu ce substanţă a fost sedată femeia ucisă de fiica ei pentru averea de peste 1 milion de euro. Sursa foto: Facebook/Poliția Română

Au apărut noi date în cazul crimei din Sibiu, unde o femeie de 59 de ani ar fi fost omorâtă de fiica ei, în complicitate cu o asistentă medicală, pentru averea de peste 1 milion de euro. Procurorii vor să afle cu ce substanţă a fost sedată victima şi verifică înscrisurile şi condicele din farmacia spitalului. Fiica acuzată se află în continuare în arest preventiv. Ea ar fi vrut să fugă cu banii obţinuţi din vânzarea unui imobil, înapoi, în Dubai.

Este îngrijorător felul în care aceste substanţe medicale sunt scoase din spital şi folosite pentru a comite crime.

"Este o atrocitate feroce a unei crime cu premeditare şi a unui ajutor acordat de către o persoană care a jurat că va apăra sănătatea fundamentală a unei persoane. Ar trebui să se verifice ce acţiuni întreprind aceşti oameni şi să controleze în momentul în care se iau anumite substanţe, să semneze pentru ele. Nu putem să lăsăm pe fiecare să facă ce doreşte cu ele, pentru a nu fi gestionate de superiori.

Asistenta era specializată pentru anumite tratamente cu complexitate deosebită în aceste cazuri, ştia exact cantitatea, dozajul şi modul de administrare a acestor substanţe. De aceea ar trebui ca cei care au în supraveghere asistenţii medicali să-i verifice cu mai multă celeritate. Dacă nu, ar putea fi complici asupra situaţiilor de fapt în care se regăsesc chiar asistenţii", a declarat un avocat pentru Antena 3 CNN.

Procuror: Fiica dorea averea de peste 1 milion de euro

Femeia acuzată că şi-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale de la Camera de Gardă a Spitalului Orăşenesc din Cisnădie dorea averea de peste un milion de euro, fiind vorba despre mai multe imobile din judeţul Sibiu, a precizat luni, pentru Agerpres, procurorul-şef al Secţiei Judiciare din Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, Dan Simion.

"Referitor la moştenire nu sunt încă finalizate cercetările. Dar la acest moment ştim că este vorba de cel puţin trei imobile în judeţul Sibiu, având o valoare cumulată de peste un milion de euro", a explicat procurorul Dan Simion.

Potrivit acestuia, atât fiica de de 38 de ani, cât şi asistenta medicală în vârstă de 46 de ani au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzate de omor calificat, după ce în iunie 2024 ar fi ucis-o pe mama de 59 de ani pentru avere.

Fiica i-a pus mamei în ceai "sedative din clasa benzodiazepinelor sau înrudite cu acestea". După ce femeia a adormit, fiica a chemat-o pe asistenta medicală care i-a injectat victimei un sedativ în picior care i-a provocat decesul. Ca să fie sigure că au ucis-o pe femeie, fiica şi asistenta medicală au asfixiat-o cu o pernă.