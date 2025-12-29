Procuror: Femeia din Sibiu acuzată că şi-a ucis mama cu ajutorul unei asistente dorea averea de peste 1 milion de euro

Caz șocant la Sibiu: O femeie și-ar fi ucis mama ca să obțină moștenirea familie. Sursa foto: Agerpres Foto

Femeia acuzată că şi-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale de la Camera de Gardă a Spitalului Orăşenesc din Cisnădie dorea averea de peste un milion de euro, fiind vorba despre mai multe imobile din judeţul Sibiu, a precizat luni, pentru Agerpres, procurorul-şef al Secţiei Judiciare din Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, Dan Simion.

"Referitor la moştenire nu sunt încă finalizate cercetările. Dar la acest moment ştim că este vorba de cel puţin trei imobile în judeţul Sibiu, având o valoare cumulată de peste un milion de euro", a explicat procurorul Dan Simion.

Potrivit acestuia, atât fiica de de 38 de ani, cât şi asistenta medicală în vârstă de 46 de ani au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzate de omor calificat, după ce în iunie 2024 ar fi ucis-o pe mama de 59 de ani pentru avere. Fiica i-a pus mamei în ceai "sedative din clasa benzodiazepinelor sau înrudite cu acestea". După ce femeia a adormit, fiica a chemat-o pe asistenta medicală care i-a injectat victimei un sedativ în picior care i-a provocat decesul. Ca să fie sigure că au ucis-o pe femeie, fiica şi asistenta medicală au asfixiat-o cu o pernă.

"În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanţe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanţele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu.

După ce victima în vârstă de 59 de ani a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aştepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanţă cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a îi provoca acesteia decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă", a precizat procurorul Dan Simion, într-un comunicat de presă.

Fiica a vândut bunurile moştenite şi a plecat în Dubai, de unde s-a întors la Sibiu în această lună, pentru a vinde o casă, fiind prinsă de anchetatori.

"Cazul decesului femeii, a fost deschis în urma unor informaţii primite de anchetatori", a explicat procurorul Dan Simion.

La Spitalul Orăşenesc din Cisnădie au început verificări după ce a fost arestată asistenta medicală acuzată de crimă.

"Vom face o anchetă la spital pentru posibilă sustragere de substanţe", a declarat luni, pentru AGERPRES, primarul oraşului Cisnădie, Mircea Orlăţan.

Managerul spitalului, Maria-Delia Mincă, a anunţat începerea verificărilor la Camera de Gardă unde lucra asistenta, căreia i s-a suspendat contractul individual de muncă din data de 29 decembrie.

De asemenea, a fost demarată o investigaţie internă cu privire la gestionarea medicaţiei cu regim special în Camera de Gardă, iar dacă vor exista solicitări din partea autorităţilor vor fi extinse investigaţiile în funcţie de cerinţe, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES de către managerul Spitalului Orăşenesc din Cisnădie.