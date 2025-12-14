Inspecţia Judiciară verifică informaţiile din materialul publicat de Recorder. Un rezumat va fi prezentat în zilele următoare

Inspecţia Judiciară a anunţat că a declanșat verificări în urma informaţiilor prezentate în materialul publicat de Recorder, precizând că un rezumat al acestor demersuri va fi făcut public în perioada următoare, relatează Agerpres.

„Având în vedere materialul de presă publicat de recorder.ro, precum şi sesizarea secţiilor CSM, Inspecţia Judiciară efectuează verificări în conformitate cu atribuţiile legale. Facem precizarea că o parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenţia noastră, un rezumat al acestor activităţi urmând a fi prezentat în zilele următoare. Invităm pe toţi cei interesaţi să aştepte rezultatul verificărilor”, a transmis duminică Inspecţia Judiciară.

Vineri, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a anunţat că a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a verifica aspectele semnalate în documentarul difuzat de Recorder.

„Faţă de aspectele difuzate public în mass-media, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele semnalate în materialul de presă difuzat de Recorder”, se arată într-un comunicat al Secţiei pentru judecători a CSM.

Totodată, Secţia pentru procurori a CSM a anunţat joi că va face, la rândul său, verificări în legătură cu acuzaţiile formulate de mai mulţi magistraţi în documentarul Recorder.

În material apar mai mulţi procurori şi judecători, unii sub protecţia anonimatului, care susţin că la nivelul conducerii Curţii de Apel Bucureşti ar fi avut loc schimbări frecvente ale judecătorilor din completuri, cu scopul de a obţine decizii favorabile în dosare de corupţie. Printre cauzele menţionate se află dosarele lui Marian Vanghelie, Cristian Burci şi Puiu Popoviciu.