CSM va sesiza Inspecția Judiciară ca să facă verificări după documentarul Recorder. FOTO: INQUAM PHOTOS Octav Ganea

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii va sesiza Inspecţia Judiciară pentru a face verificări după difuzarea documentarului Recorder în care apar acuzaţii că sistemul de justiţie este subjugat.

Decizia privind sesizarea Inspecției Judiciare a fost anunțată vineri, printr-un comunicat al Consiliului Superior al Magistraturii.

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a susţinut într-un comunciat transmis jou că ”alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie.

”Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere”, a arătat Secţia pentru judecători. Totodată, Consiliul face apel la societate ”să nu se lase influenţată de poziţii izolate, în disonanţă cu corpul judecătorilor”.

”Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere, care au avut poziţii publice constante în favoarea independenţei judecătorilor, condiţie esenţială pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Consiliul nu poate ignora succesiunea temporală a faptelor, despre care a atras atenţia în poziţii publice anterioare, care a parcurs un plan bine stabilit, implicând distrugerea încrederii în sistemul de justiţie prin trivializarea discuţiilor despre pensiile de serviciu şi salariile judecătorilor, organizarea de proteste împotriva modului de aplicare a legii de către judecători, îndemnuri publice la revoltă din partea preşedintelui ţării, activarea unor foşti magistraţi pensionaţi care îndeamnă la acelaşi lucru, culminând cu reportajul jurnalistic apărut în preziua soluţiei Curţii Constituţionale”, se arată într-un comunicat de presă transmis, joi, de Secţia pentru judecători a CSM.

În documentar Recorder apar mai mulţi procurori şi judecători, unii cu identitatea protejată, care dezvăluie modul în care conducerea Curţii de Apel Bucureşti schimba în mod curent judecătorii din completuri pentru a obţine decizii favorabile unor persoane acuzate de corupţie. Printre dosarele analizate sunt cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci şi Puiu Popoviciu.

Peste 200 de magistrați au semnat o scrisoare prin care s-au solidarizat cu judecătorii care au făcut dezvăluiri despre problemele din sistemul de justiție.

„Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase”, a scris joi președintele Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook. În aceeași postare, Nicușor Dan i-a chemat pe toți magistrații care vor să semnaleze probleme din interiorul sistemului la o întâlnire ce va avea loc luni, 22 decembrie, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Ulterior, ministrul Justiției a transmis, într-un comunicat de presă, că la el nu a ajuns nicio sesizare care să menționeze acuzațiile invocate acum de magistrați. Radu Marinescu atrage însă atenția că este „inacceptabilă orice formă de persecuție” asupra acestor avertizori de integritate și afirmă că sesizările lor trebuie „verificate și clarificate, nu reprimate”.

Curtea de Apel București și Consiliul Superior al Magistraturii au negat acuzațiile din documentarul Recorder și au denunțat o campanie de „destabilizare” a sistemului de justiție.