„Tăcerea nu este o opțiune”. Sute de procurori și judecători au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu

"Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile". Foto: Getty Images

Peste 200 de procurori și judecători au semnat, joi, un mesaj de susținere pentru magistrații care au făcut dezvăluiri despre problemele din sistemul de justiție, Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu. Printre semnatari se numără și magistrați pensionați.

“Subsemnații, judecători și procurori, având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noștri Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar și mesajele contradictorii publicate de Secția pentru judecători și secția pentru procurori, facem următoarele precizări.

Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție”.

Cei peste 200 de magistrați semnatari au precizat că adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate.

“Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială. Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă - în slujba cetățeanului', se arată într-o postare distribuită pe Facebook de procuroarea Alexandra Lăncrănjan, cea care l-a anchetat pe Liviu Dragnea în dosarul “Tel Drum”.

Amintim că Judecătoarea Raluca Moroșanu de la Secția I Penală a Curții de Apel București a intervenit joi, la conferința de presă a Curții de Apel București, pentru a-și susține fostul coleg, Laurențiu Beșu, cel care a făcut dezvăluiri incendiare din interiorul instituției în documentarul Recorder, a devenit viral pe rețelele sociale.

Moroșanu este judecător la Curtea de Apel București, Secția I Penală, unde activează de aproape două decenii. La această instanță se judecă apelurile în dosare penale complexe, inclusiv cauze de corupție și infracțiuni economice.

"Situația la care s-a ajuns e mult prea gravă"

În documentarul „Justiţie capturată”, Laurenţiu Beşu a făcut dezvăluiri despre fapte petrecute la Curtea de Apel Bucureşti, instanţă unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu.

„Deja s-a ajuns prea departe. Judecătorul ce trebuie să fie? Un om puternic, corect, cinstit, care să nu fie influențat de alte zone, persoane, situații, iar noi am ajuns să nu putem spune o opinie critică pentru că ești supus riscurilor să fii pedepsit într-o formă sau alta. Această stare de fapt nu poate să continue. Situația la care s-a ajuns e mult prea gravă ca să nu vorbească nimeni despre ea”, a spus Beșu în interviul său.

Curtea de Apel București a respins acuzațiile formulate de Laurențiu Beșu în documentarul Recorder. Inițial, într-un comunicat de presă, CAB a precizat că afirmațiile acestuia „denigratoare și fără acoperire faptică”. De asemenea, CAB a mai spus că judecătorul a fost ofițer la „doi și-un sfert”, referindu-se la serviciul de informații al MAI.

Curtea de Apel București susține că delegarea judecătorului Beșu nu a fost prelungită din raţiuni exclusiv de ordin profesional și că de fapt acesta încearcă „o mistificare periculoasă a adevărului”.