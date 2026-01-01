Cum s-au relaxat românii în prima zi din 2026. Unii s-au plimbat pe faleză, la Constanţa, alţii au continuat distracţia pe pârtii

Cum s-au relaxat românii în prima zi din 2026. Sursa foto: captură video

După masa şi petrecerea de Revelion, turiştii au umplut pârtiile sau au ieşit la plimbări relaxante. Sute de oameni au mers pe faleza din Constanţa, în zona Cazinoului, unde, pe o vreme geroasă, s-au relaxat pe bănci şi au făcut fotografii.

A fost furnicar de turişti pe faleza din Constanţa, de unde oamenii au admirat apa mării, care a avut o culoare splendidă. Mulţi dintre români au spus că vor mai rămâne o zi sau două la malul mării, în funcţie de rezervări.

"Pentru mine este prima dată când petrec 1 ianuarie la mare", a spus o turistă.

"E foarte frumos, sunt din Ialomiţa, am venit la o prietenă, e superbă mare", a afirmat o altă femeie care s-a plimbat pe faleza din Constanţa.

La munte, după ce au petrecut toată noaptea, turiştii au ieşit, încă de dimineaţă, pe pârtiile de săniuş.

"E foarte multă adrenalină, da. Trebuie să ai grijă să nu te loveşti", a spus o tânără care s-a distrat pe sanie, la munte.

"E foarte bine, e atmosfera aceea frumoasă de pârtie", a afirmat o adolescentă.

Peste 1.000 de turişti, pe pârtiile din Sinaia

Peste o mie de turişti au urcat, joi, în prima zi a noului an, pe pârtiile deschise în golul alpin al staţiunii Sinaia, unde stratul de zăpadă măsoară între 20 şi 40 de centimetri.

Directorul general al societăţii Transport Urban Sinaia, Maria Floricică, a precizat că sunt deschise pentru practicarea sporturilor de iarnă peste 10 kilometri de pârtii - şase pârtii, plus zona de iniţiere de la Cota 2.000, conform Agerpres.

Circa 1.200 de turişti au urcat până la această oră pe pârtii, unde stratul de zăpadă măsoară între 20 şi 40 de centimetri.

Conform datelor publicate pe pagina de Facebook a Gondolei Sinaia, a fost luată decizia prelungirii cu 30 de minute a programului de funcţionare pentru fiecare instalaţie - Telescaunul Soarelui şi Telescaunul Dorului - 16:30, Gondola Carp - 17:00, Gondola Sinaia şi Telecabina tronson 1 - 17:30. Sania alpină funcţionează cu public până la ora 16:00.

La Buşteni sunt deschise pârtia de săniuş, pârtia pentru începători din Fun Park şi sania alpină, iar la Azuga se poate schia pe mai multe segmente ale domeniilor Sorica şi Cazacu.

Cum au petrecut românii de Revelion 2026

Românii au intrat în noul an cu muzică, dans şi distracţie. În stradă, în pieţele publice, dar şi în cluburi şi în restaurantele din marile oraşe ale ţării, oamenii au petrecut la maximum. Mii de români s-au adunat la concerte şi petreceri organizate în aer liber, unde au fost spectacole live şi focuri de artificii. Alţii au ales evenimente private.

În ciuda temperaturilor scăzute, atmosfera a fost una de sărbătoare: cu muzică, dans şi urări pentru noul an.