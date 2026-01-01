1.000 de euro era masa la barul mistuit de flăcări. Martor: "O lumânare a fost ridicată aproape de tavan. În câteva secunde a luat foc"

Explozie într-un bar dintr-o stațiune de schi din Elveția. FOTO Profimedia Images

Un tânăr care era în stațiunea elvețiană Crans-Montana a povestit că a vrut să rezerve o masă la restaurantul care a ars, dar a renunțat că trebuia să plătească 1000 de euro. El a trecut cu mai mulți prieteni prin zonă, după ce a izbucnit incendiul și a povestit imaginile ca dintr-un film de groază pe care le-a văzut. Alte două tinere din Franța care erau înăuntru au spus că totul ar fi pornit de la o lumânare aniversară ridicată prea aproape de tavan. "În câteva secunde a luat foc", au spus ele.

Adrien Pascal a declarat pentru TF1-LCI că plănuise să meargă la barul Le Constellation cu prietenii, dar după ce a auzit că trebuie să rezerve o "masă de 1.000 de euro" pentru a intra, a renunțat. Căutând în zadar un alt loc unde să petreacă Revelionul, el și prietenii lui a decis să se întoarcă acasă. În drum au văzut "mult fum și flăcări".

"Oamenii spărgeau geamurile cu scaunele. Erau oameni panicați, oameni triști. Am văzut doi oameni carbonizați, arși. Nicio haină nu mai era, totul era ars. Totul era topit. Era o scenă dintr-un film de groază, dacă îmi permiteți să spun așa... Oameni răniți, oameni cu părul pârlit, gura și ochii căzuți, o femeie într-o rochie arsă.

Grupuri de tineri plângând, așteptând ca prietenii lor să iasă, sperând că o vor face. Am văzut și părinți sosind cu mașinile în viteză maximă pentru a încerca să-și salveze copiii. A fost haos total în Crans-Montana", a spus el, încă în stare de șoc.

Un alt martor a declarat pentru RTS că a văzut "oameni alergând prin flăcări", în timp ce încercau să spargă geamurile barului cu scaune.

„A fost panică absolută, toată lumea țipa”

Emma și Albane, două tinere franțuzoaice au povestit pentru BFM TV că au reușit să iasă rapid din barul „La Constellation” unde a avut loc incendiul mortal și au povestit ce au văzut.

„A fost panică absolută, toată lumea țipa.”, au povestit ele.

Potrivit acestora, tragedia a pornit de la una dintre „lumânările de ziua de naștere” așezate de chelnerițe pe sticlele de șampanie.

„Una dintre lumânări a fost ridicată prea aproape de tavan, care a luat foc. În câteva zeci de secunde, tot tavanul a luat foc. Totul era din lemn”, a explicat unul dintre martorii intervievați la BFM TV.

„Ușa de la ieșire era destul de mică”

Tinerele au povestit că toți cei prezenți au început să plece „țipând și fugind”. Petrecerea avea loc în subsolul localului când flăcările s-au extins rapid la etajul superior.

„Ușa de ieșire era destul de mică în comparație cu numărul de persoane prezente. Cineva a spart un geam pentru ca oamenii să poată ieși”, a explicat una dintre cele două tinere.

Ele au povestit că pompierii și poliția au ajuns „în câteva minute” la fața locului. „Flăcările erau la un metru distanță de noi; dacă nu am fi fugit, cu siguranță am fi fost și noi rănite”, a adăugat una dinte tinere.

Tânăra a povestit cum a fost „aruncată pe scări” de un val de mulțime și s-a rănit la genunchi.

Emma și Albane au declarat că în bar erau „în jur de 200 de persoane, inclusiv minori” și că vârstele erau între 15 și 20 de ani.

Doctor italian: „Situația din Crans-Montana este catastrofală”

„M-am trezit în fața unei situații catastrofale, dar am făcut parte dintr-un sistem de salvare bine pus la punct, unde am putut opera ordonat și calm, gestionând un flux constant de victime rănite, arse și zdrobite.”, a povestit Jacopo Pernechele, medic din Valea Aosta care a intervenit în această dimineață la Crans-Montana cu elicopterul Protecției Civile.

22 de victime au fost duse la spitalul din Lausanne. Cea mai tânără are 16 ani

Douăzeci și două de victime au fost internate cu arsuri la Spitalul Universitar din Lausanne în urma incendiului.

Potrivit RTS, cea mai tânără victimă are 16 ani. Victimele au fost transportate la Lausanne cu elicopterul. Elveția are două centre specializate în arsuri: Spitalele Universitare din Zurich și Lausanne. Spitalul Universitar din Zurich, specializat în arsuri, a internat deja peste o duzină de victime.

Tradiționalul spectacol de artificii de Revelion din Lucerna a fost anulat în urma tragediei din Crans-Montana. Organizatorii au anunțat joi că anulează evenimentul din respect pentru victime și familiile acestora. Acest spectacol atrage mii de oameni în fiecare an.