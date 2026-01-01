„A fost ca la Colectiv, toată lumea s-a călcat în picioare”. Mărturia unui român care a ajutat la salvarea victimelor din Crans-Montana

Explozie într-o stațiunea de schi din Elveția / FOTO Profimedia Images

Un român aflat în apropierea barului unde s-a produs explozia din stațiunea elvețiană Crans-Montana a relatat că, în momentul în care se afla în zona localului, a auzit o bubuitură extrem de puternică. „Apoi, am văzut cum ieșeau oameni arși din local. Atunci am intrat și am încercat să scot fiecare persoană în parte, pentru că erau foarte mulți. „A fost ca la Colectiv, toată lumea s-a călcat în picioare”, a declarat acesta, joi, la Digi24.

George este stabilit în Elveția de mai mulți ani și susține că miercuri seara se afla împreună cu soția și copiii săi în apropierea barului unde s-a produs explozia în stațiunea Crans-Montana.

El a relatat că, după ce a auzit o bubuitură puternică, la scurt timp a văzut oameni arși care ieșeau din local. În acel moment, a intrat în interiorul localului și a ajutat la salvarea oamenilor.

„Am auzit bubuitura, apoi am văzut cum ieșeau oameni arși din local. Atunci am intrat și am încercat să scot fiecare persoană în parte, pentru că erau foarte mulți. (...) Peste 80 de persoane am scos numai eu, care încă mai prezentau semne vitale, pentru că alții au murit după ce au ieșit afară din local” , a declarat George, pentru sursa citată.

Românul a mai povestit că totul a durat doar 20 de secunde.

„Au intervenit foarte mulți oameni din apropiere pentru a da o mână de ajutor, cu toții fiind foarte speriați. Explozia s-a desfășurat timp de 20 de secunde aproximativ, fiind urmată de o flamă enormă. Apoi totul s-a transformat în fum”, a povestit George.

El a mai mărturisit că momentele de groază i-au amintit de dezastrul din clubul Colectiv.

„A fost ca la Colectiv, pentru că lumea s-a călcat în picioare să poată să iasă din acel restaurant. Nu au existat uși de siguranță sau alte măsuri care să prevină oamenii, să poată să iasă la timp, iar ei s-au îmbulzit și efectiv s-au călcat în picioare. (...) Deocamdată, oamenii răniți au fost, înțeleg, transportați la spitale din toată țara, dar și în Germania sau Austria”, a mai adăugat românul.

"Zeci de oameni" au murit și 100 au fost răniți, unii în stare gravă, într-un incendiu urmat de o explozie care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția, a anunțat poliția, scrie BBC.

Autoritățile elvețiene nu au confirmat încă o cifră exactă a numărului de persoane care au murit, dar Ministerul de Externe Italian a anunțat că sunt 40 de decese.

Mai mulți martori au declarat pentru presa locală că niște artificii atașate la sticle de șampanie au declanșat incendiul, după ce tavanul s-a aprins. Alții au relatat că un ospătar s-a urcat pe umerii unui coleg al său, ținând în mână „lumânări aniversare”, și de aceea focul a ajuns la tavan. Panica a urmat, făcând o mulțime să coboare în grabă scările spre subsol, potrivit The Telegraph.