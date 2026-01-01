Un pasager de la clasa business a fost condamnat la 20 de luni de închisoare pentru că a încercat să fure bagajul unui alt călător

Bagaje de cabină într-un avion de pasageri. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un bărbat a fost condamnat la 20 de luni de închisoare pentru furtul bagajului unui alt pasager, la clasa business de la bordul unui avion al companiei Singapore Airlines, potrivit The Independent.

Liu Ming, în vârstă de 26 de ani, s-a îmbarcat pe zborul din Dubai către Singapore pe 7 august și a încercat să fure obiecte din bagajul unui bărbat azer și al soției acestuia, aflați în cabina clasei business.

Liu, cetățean chinez, a pledat vinovat pentru o acuzație de furt.

Instanța a fost informată că Liu s-a îmbarcat pe zbor în mod deliberat cu scopul de a fura obiecte de mare valoare de la alți pasageri ai clasei business.

A furat bagajul, apoi l-a pus la loc

Liu era așezat la cinci rânduri în fața pasagerului azer, în vârstă de 52 de ani, și la un rând în fața soției victimei.

În primele ore ale zilei de 8 august, Liu a încercat să acționeze după ce serviciul de cină se încheiase și luminile din cabină fuseseră reduse.

Victima dormea, însă soția sa s-a trezit dintr-un somn scurt și l-a văzut pe Liu îndreptându-se spre locul soțului ei și luând bagajul victimei din compartimentul de deasupra scaunelor, pe care l-a dus la propriul loc.

Soția victimei l-a confruntat pe bărbat și a alertat echipajul de cabină, după ce nu a înțeles explicația acestuia. Dându-și seama că este în pericol, Liu s-a întors la locul victimei și a pus bagajul la loc, în compartimentul din care îl luase.

Liu le-a spus membrilor echipajului că a luat bagajul din greșeală, confundându-l cu al său. Echipajul de cabină a informat personalul de la sol de pe aeroportul Changi, iar Liu a fost arestat la sosirea pe aeroport.

Ce conținea bagajul

Bagajul victimei conținea bunuri în valoare de peste 100.000 de dolari singaporezi (69.000 de euro). Printre acestea se numărau numerar și un laptop Huawei în valoare de aproximativ 2.100 de dolari singaporezi (1.450 de euro), 56 de trabucuri în valoare de peste 5.400 de dolari singaporezi (3.730 de euro), un ceas Chopard în valoare de peste 35.000 de dolari singaporezi (24.150 de euro) și un ceas Audemars Piguet în valoare de peste 51.000 de dolari singaporezi (35.200 de euro).

Instanța a mai auzit că niciun obiect nu lipsea, deoarece soția victimei l-a confruntat pe Liu la scurt timp după ce acesta a luat bagajul din compartiment.

Bagajul lui Liu era complet diferit de cel al victimei

Poliția a declarat că Liu nu a cooperat pe parcursul investigațiilor și a continuat să nege furtul, susținând că a fost o greșeală. Cu toate acestea, bagajul lui Liu era complet diferit de cel al victimei, atât ca aspect, cât și ca material.

Procurorul public adjunct, Cheah Wenjie, a solicitat o pedeapsă de până la 20 de luni de închisoare.

„Proliferarea infracțiunilor de furt la bordul transportatorului național al Singapore-ului ar păta reputația acestuia, precum și pe cea a industriei turistice din Singapore”, a declarat el.

Sentința vine după ce un alt bărbat chinez, Zhang Kun, a fost condamnat în luna mai la 10 luni de închisoare pentru furt de la un alt pasager, pe un zbor Scoot.

Acesta a fost arestat pe un zbor din Kuala Lumpur către Singapore, pe 16 martie, pentru furtul unui rucsac din compartimentul de deasupra scaunelor.