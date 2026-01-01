Mesajul terifiant postat de Yuval Harari în prima zi a anului: „Chiar și cuvintele pe care ni le spunem în gând vor fi create de AI”

Pericolul din „minunata lume nouă” asupra căreia avertizează Harari este inteligența artificială. Foto: Getty Images

Yuval Noah Harari, autorul bestsellerului „Sapiens: Scurtă istorie a omenirii”, a avertizat, într-un mesaj publicat pe Facebook în prima zi a anului 2026, asupra pericolului ca inteligența artificială să acapareze tot mai multe aspecte ale vieții umane. Scriitorul a spus că intrăm într-o „minunată lume nouă”, o referință la un celebru roman distopic, semnat de Aldous Huxley. Civilizația, spune Harari, a fost construită din cuvinte, iar tocmai acest element esențial riscă să fie preluat de AI. Totuși, nu totul este pierdut: scriitorul îndeamnă la curaj și la o reorientare spirituală în anul care tocmai a început.

Mesajul lui Harari a fost însoțit de un scurt clip cu scriitorul într-o drumeție în natură. Pe fundalul unei ape curgătoare, mesajul scriitorului începe cu o referință la distopia lui Aldous Huxley, „Brave New World”, tradusă în limba română la editura Polirom cu titlul „Minunata lume nouă”. În acest volum, este despre o societate perfectă la prima părere, dar profund dezumanizată. În lumea imaginată de Huxley:

oamenii sunt creați în laborator, nu se mai nasc natural;

societatea este organizată pe caste, stabilite dinainte;

fericirea este menținută artificial prin drogul soma;

nu există familie, iubire profundă, suferință sau libertate reală;

gândirea critică și individualitatea sunt descurajate;

Romanul arată un viitor în care controlul nu se face prin frică, ci prin tot soiuri de plăceri, prin confortul unei existențe predictibile și distracție, iar oamenii ajung să-și piardă libertatea fără să-și dea seama.

Pare că pericolul din „minunata lume nouă” asupra căreia avertizează Harari este inteligența artificială.

„Adio, lume veche, bun venit, minunată lume nouă. Pentru a modela un viitor mai bun, lasă deoparte anxietatea și adună-ți curajul. Civilizația umană, de la religie la politică, a fost construită din cuvinte. Din moment ce cuvintele ne-au făcut stăpânii lumii, oamenii au fost tentați să se identifice cu ele. Totuși, tot ceea ce este alcătuit din cuvinte va fi treptat preluat de inteligența artificială. Chiar și cuvintele pe care ni le spunem în gând vor fi create de AI”, a scris Harari.

Totul nu este însă pierdut, a spus scriitorul, care a explicat care este „kōan-ul (un concept din budismul zen n.red) umanității pentru 2026”.

Un kōan este o întrebare, povestire sau afirmație paradoxală care nu poate fi rezolvată prin raționament logic obișnuit. Scopul nu este ca cel care își pune o astfel de întrebare să primească sau să ajungă el însuși la un răspuns intelectual, ci să își forțeze mintea să depășească gândirea conceptuală și să ducă la o înțelegere directă, intuitivă.

„Astfel, kōan-ul umanității pentru 2026 este: Când cuvintele mele aparțin altcuiva, cine sunt eu? Pentru a rămâne liberi, a sosit momentul ca oamenii să se identifice mai puțin cu cuvintele și să facă un salt spiritual pe care l-au evitat timp de milenii. În urmă cu peste 2.000 de ani, Tao Te Ching spunea: 'Adevărul care poate fi exprimat în cuvinte nu este adevărul suprem'. Acum este momentul să găsim adevărul care se află dincolo de cuvinte”, a conchis Harari.

În limba română, la editura Polirom, au fost traduse patru volume semnate de Yuval Noah Harari:

„Sapiens. O istorie grafica Vol. 1: Nașterea omenirii”

„21 de lecții pentru secolul XXI”

„Sapiens. Scurtă istorie a omenirii”

„Homo deus. Scurtă istorie a viitorului”